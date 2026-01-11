РУ
    Полиция опровергла слухи о женщине в багажнике авто в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане полиция опровергла распространявшуюся в социальных сетях информацию о том, что водитель автомобиля якобы перевозил женщину в багажнике транспортного средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео ДП области Жетысу

    Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, 9 января на канал «102» поступило сообщение о возможной перевозке женщины в багажнике автомобиля Toyota Camry по улице Шевченко.

    — На поступивший сигнал незамедлительно выехали сотрудники полиции. К проверке информации также были подключены операторы видеонаблюдения Центра оперативного управления, — сообщили в ведомстве.

    В ходе мониторинга камер видеонаблюдения был зафиксирован факт нарушения правил дорожного движения водителем указанного автомобиля. Экипаж патрульной полиции остановил транспортное средство, водитель был доставлен в отдел полиции.

    Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. При осмотре салона и багажного отделения автомобиля посторонних лиц обнаружено не было.

    — Факт перевозки женщины в багажнике, а также сведения о похищении не подтвердились, — отметили в полиции.

    В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что между супругами произошёл словесный конфликт, после чего женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, самостоятельно покинула автомобиль. Эти обстоятельства подтверждаются её пояснениями, а также записями камер видеонаблюдения.

    По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено административное производство. Автомашина водворена на штрафную стоянку.

    Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет, а также административный арест сроком до 15 суток.

    В полиции поблагодарили граждан за бдительность и активную гражданскую позицию.

    - Сообщения жителей позволяют своевременно реагировать на возможные угрозы и предотвращать серьёзные последствия, — подчеркнули в департаменте.

    Ранее сообщалось, что водитель в Жамбылской области решил не регистрировать авто и повесил чужие номера.

    Полиция Область Жетысу Талдыкорган
