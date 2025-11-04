Полиция не нашла оснований для возбуждения дела по факту беременности подростка в Актобе

В социальных сетях появилось сообщение о том, что 17-летняя жительница Актобе, проходившая лечение в медицинском учреждении, обратилась за помощью. Подросток сообщила, что в детском возрасте подверглась сексуальному насилию, которое, по ее словам, продолжается и на данный момент, и обратилась за поддержкой. Во время видеосвязи она заявила, что не имела возможности получить медикаментозное сопровождение после прерывания беременности и хирургического вмешательства, и поэтому нуждается в помощи. После этого полиция предоставила разъяснения по делу.

— Полиция провела проверку по данному факту. В 2024 году при проведении медицинского обследования было установлено, что несовершеннолетняя девушка находится в состоянии беременности. Мать и дочь отказались подавать заявление в правоохранительные органы. Кроме того, сотрудники полиции провели беседы со всеми лицами, причастными к данному событию. Выяснилось, что сексуальные отношения между подростками имели место по взаимному согласию. По информации матери и дочери, сведения о том, что девушка подвергалась сексуальному насилию в возрасте 12-13 лет, не подтвердились. По результатам проведенных мероприятий оснований для принятия процессуального решения не выявлено, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного департамента полиции.

Актюбинское областное управление здравоохранения отметило, что девушка в настоящее время находится под наблюдением участкового врача.

— В 2024 году несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью и, с согласия матери, беременность была прервана по социальным показаниям. Девушка обеспечена средствами контрацепции. Беременность была единственной. Остальные сведения о состоянии здоровья подлежат конфиденциальности в соответствии со статьей 273 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения, — сообщили в управлении.

Уполномоченный по правам ребенка Актюбинской области Айгуль Нуркеева посетила семью и провела встречу. С собой она пригласила участкового полицейского, представителей органов опеки и попечительства, а также членов комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее данная семья не обращалась за помощью.

— Я ознакомилась с условиями проживания семьи. В настоящее время ведется совместная работа с государственными органами. Выяснилось, что мать не лишена и не ограничена в родительских правах. Ситуация находится под моим контролем, — сообщила уполномоченный.

Напомним, ранее в Уилском районе Актюбинской области после того как ученица родила ребенка было возбуждено уголовное дело.