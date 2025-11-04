РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:23, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полиция не нашла оснований для возбуждения дела по факту беременности подростка в Актобе

    В настоящий момент несовершеннолетняя проживает совместно с матерью. После проведения ряда проверочных мероприятий полиция пришла к выводу о том, что отсутствуют основания для принятия процессуального решения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЭКО, беременность, жүктілік
    Фото: Canva

    В социальных сетях появилось сообщение о том, что 17-летняя жительница Актобе, проходившая лечение в медицинском учреждении, обратилась за помощью. Подросток сообщила, что в детском возрасте подверглась сексуальному насилию, которое, по ее словам, продолжается и на данный момент, и обратилась за поддержкой. Во время видеосвязи она заявила, что не имела возможности получить медикаментозное сопровождение после прерывания беременности и хирургического вмешательства, и поэтому нуждается в помощи. После этого полиция предоставила разъяснения по делу.

    — Полиция провела проверку по данному факту. В 2024 году при проведении медицинского обследования было установлено, что несовершеннолетняя девушка находится в состоянии беременности. Мать и дочь отказались подавать заявление в правоохранительные органы. Кроме того, сотрудники полиции провели беседы со всеми лицами, причастными к данному событию. Выяснилось, что сексуальные отношения между подростками имели место по взаимному согласию. По информации матери и дочери, сведения о том, что девушка подвергалась сексуальному насилию в возрасте 12-13 лет, не подтвердились. По результатам проведенных мероприятий оснований для принятия процессуального решения не выявлено, — сообщили в пресс-службе Актюбинского областного департамента полиции.

    Актюбинское областное управление здравоохранения отметило, что девушка в настоящее время находится под наблюдением участкового врача.

    — В 2024 году несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью и, с согласия матери, беременность была прервана по социальным показаниям. Девушка обеспечена средствами контрацепции. Беременность была единственной. Остальные сведения о состоянии здоровья подлежат конфиденциальности в соответствии со статьей 273 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения, — сообщили в управлении.

    Уполномоченный по правам ребенка Актюбинской области Айгуль Нуркеева посетила семью и провела встречу. С собой она пригласила участкового полицейского, представителей органов опеки и попечительства, а также членов комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее данная семья не обращалась за помощью.

    — Я ознакомилась с условиями проживания семьи. В настоящее время ведется совместная работа с государственными органами. Выяснилось, что мать не лишена и не ограничена в родительских правах. Ситуация находится под моим контролем, — сообщила уполномоченный.

    Напомним, ранее в Уилском районе Актюбинской области после того как ученица родила ребенка было возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Здравоохранение Беременность Полиция Несовершеннолетние Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают