23:37, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Полиция Костанайской области усилила патрули из-за непогоды
В регионе бушует сильная метель, на дорогах — гололед. Из-за ухудшения погоды патрульная полиция переведена на усиленный режим службы, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.
На выездах из областного центра стражи порядка останавливают автомобили и напоминают водителям о мерах безопасности.
Полицейские призывают по возможности воздержаться от дальних поездок до стабилизации погоды и проверить техническое состояние машин перед выездом.
Ранее сообщалось, что в Алматинской и Жамбылской областях из-за непогоды ограничили движение на ряде участков дорог.