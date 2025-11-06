РУ
    23:37, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полиция Костанайской области усилила патрули из-за непогоды

    В регионе бушует сильная метель, на дорогах — гололед. Из-за ухудшения погоды патрульная полиция переведена на усиленный режим службы, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    На выездах из областного центра стражи порядка останавливают автомобили и напоминают водителям о мерах безопасности.

    Полицейские призывают по возможности воздержаться от дальних поездок до стабилизации погоды и проверить техническое состояние машин перед выездом.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской и Жамбылской областях из-за непогоды ограничили движение на ряде участков дорог. 

    Асель Елюбаева
    Автор
