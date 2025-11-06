Полиция Костанайской области усилила патрули из-за непогоды

На выездах из областного центра стражи порядка останавливают автомобили и напоминают водителям о мерах безопасности.

Полицейские призывают по возможности воздержаться от дальних поездок до стабилизации погоды и проверить техническое состояние машин перед выездом.

Ранее сообщалось, что в Алматинской и Жамбылской областях из-за непогоды ограничили движение на ряде участков дорог.