Движение ограничили в Алматинской и Жамбылской областях из-за непогоды

В Алматинской области с 20:00 ограничено движение на участке автодороги Алматы — Шелек — Хоргос, км 48–118 (от поселка Жанашар до поселка Лавар). Ориентировочное время открытия движения — 6 ноября в 8:30.

В Жамбылской области с 21:00 ограничено движение на участке автодороги Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР, км 159–238 (новый обход перевала Кордай). Объезд осуществляется через старый перевал Кордай. Ориентировочное время открытия движения — 6 ноября в 9:00.

