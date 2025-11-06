РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:23, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Движение ограничили в Алматинской и Жамбылской областях из-за непогоды

    В связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на ряде участков автодорог, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    Фото: Pexels

    В Алматинской области с 20:00 ограничено движение на участке автодороги Алматы — Шелек — Хоргос, км 48–118 (от поселка Жанашар до поселка Лавар). Ориентировочное время открытия движения — 6 ноября в 8:30.

    В Жамбылской области с 21:00 ограничено движение на участке автодороги Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР, км 159–238 (новый обход перевала Кордай). Объезд осуществляется через старый перевал Кордай. Ориентировочное время открытия движения — 6 ноября в 9:00.

    Напомним, ранее мы писали, на каких трассах Казахстана ограничено движение 5 ноября.

