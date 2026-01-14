РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:40, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Полиция Испании изъяла крупнейшую партию кокаина в море

    Национальная полиция Испании изъяла крупнейшую в истории ведомства партию кокаина в открытом море, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция Испании изъяла крупнейшую партию кокаина в море
    Фото: Policia Nacional

    По данным европейских СМИ, правоохранители Испании перехватили судно в водах Атлантического океана, где было обнаружено почти 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с солью.

    Задержано 13 человек и изъято огнестрельное оружие. В операции среди прочего приняли участие власти США, Великобритании, Бразилии.

    Уточняется, что судно с наркотиками направлялось из Бразилии в Европу.

    Расследование, координируемое испанской прокуратурой и судом, началось с того, что в центре внимания оказалась многонациональная группировка, предположительно занимавшаяся ввозом крупных партий кокаина из Южной Америки в Европу.

    Накануне, в Казахстане свыше 43 килограммов марихуаны изъяли в Жамбылской области.

    Теги:
    Наркотики Испания Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают