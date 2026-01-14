Полиция Испании изъяла крупнейшую партию кокаина в море

По данным европейских СМИ, правоохранители Испании перехватили судно в водах Атлантического океана, где было обнаружено почти 10 тонн кокаина, спрятанного в грузе с солью.

Задержано 13 человек и изъято огнестрельное оружие. В операции среди прочего приняли участие власти США, Великобритании, Бразилии.

Уточняется, что судно с наркотиками направлялось из Бразилии в Европу.

Расследование, координируемое испанской прокуратурой и судом, началось с того, что в центре внимания оказалась многонациональная группировка, предположительно занимавшаяся ввозом крупных партий кокаина из Южной Америки в Европу.

Накануне, в Казахстане свыше 43 килограммов марихуаны изъяли в Жамбылской области.