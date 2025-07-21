Полиция Индонезии раскрыла международную сеть торговцев младенцами

На этой неделе власти Индонезии произвели в городах Понтианак и Тангеранг 13 арестов по делу преступного синдиката, который готовился продать шестерых годовалых младенцев.

— Этих детей держали в Понтианаке, где им оформили иммиграционные документы, прежде чем отправить в Сингапур, — сообщил директор отдела уголовных расследований полиции Западной Явы Сураван.

В полиции полагают, что метод работы преступного синдиката заключался в том, чтобы выбирать родителей или будущих матерей, которые якобы не хотели воспитывать своих детей. В некоторых случаях с ними сначала устанавливали контакт через Facebook, а затем переходили на более приватные каналы общения, такие как WhatsApp.

— Некоторых младенцев даже «резервировали» еще в утробе матери, — отметил Сураван. — После появления младенца на свет матерям компенсировали расходы на роды, затем выплачивали некоторую сумму и забирали новорожденного.

По словам полиции, в преступную группировку входили вербовщики, которые находили младенцев для продажи, опекуны и люди, у которых они жили, а также те, кто подделывал документы.

После того как младенцев забирали у матерей, их отдавали опекунам на два-три месяца, затем отправляли в Джакарту и далее в Понтианак, где оформляли им свидетельства о рождении, паспорта и другие документы, сообщила полиция.

Младенцев продавали по цене от 11 до 16 млн индонезийских рупий (от 670 до 980 долларов США).

По признанию некоторых арестованных, синдикат продал как минимум 12 мальчиков и 13 девочек, как в самой Индонезии, так и за ее пределы. Большинство детей, предположительно, были из провинции Западная Ява.

Индонезийская полиция в четверг заявила, что их «первоочередной задачей» является поиск усыновителей в Сингапуре.

Ранее Сураван сообщил, что младенцев передавали по взаимной договоренности между торговцами и родителями и что, по имеющейся на тот момент информации, ни один из них не был похищен. Родители, заявившие о похищении своих детей, сделали это из-за того, что посредник не заплатил им, сказал он.

Есть подозрения, что по крайней мере некоторые родители могли согласиться продать своих детей из-за финансовых трудностей. Им также может быть предъявлено уголовное обвинение.

Полиция Индонезии обратилась в Интерпол и полицию Сингапура с просьбой помочь арестовать членов синдиката, которые все еще находятся за границей, а также покупателей детей.

Аборты в Индонезии запрещены, за исключением определенных обстоятельств, таких как неотложная медицинская помощь и беременность, наступившая в результате изнасилования.

По словам Ай Рахмаянти, синдикаты, занимающиеся торговлей детьми, часто маскируются под родильные дома, детские дома или социальные приюты, которые, на первый взгляд, заботятся об уязвимых женщинах и детях.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев озвучил статистику по фактам торговли людьми в Казахстане.