Торговля людьми в Казахстане: за новорожденных платят от 100 тысяч до 2 млн тенге
Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев озвучил статистику по фактам торговли людьми, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Статья уголовного кодекса предусматривает ответственность до 18 лет. У нас в прошлом году было 19 фактов зарегистрировано по торговле людьми. Подавляющее большинство дел уже окончено, порядка 16-17 человек уже привлечены к ответственности за торговлю новорожденными, — сказал Марат Кожаев на брифинге в Мажилисе.
Он также озвучил сумму, которую платят в нашей стране за продажу новорожденных детей.
— В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. Все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тысяч тенге за ребенка до 2 миллионов тенге, — добавил замминистра.