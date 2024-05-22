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    12:53, 22 Май 2024 | GMT +6

    Торговля людьми в Казахстане: за новорожденных платят от 100 тысяч до 2 млн тенге

    ребенок, новорожденный
    Фото: freepik.com

    Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев озвучил статистику по фактам торговли людьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Статья уголовного кодекса предусматривает ответственность до 18 лет. У нас в прошлом году было 19 фактов зарегистрировано по торговле людьми. Подавляющее большинство дел уже окончено, порядка 16-17 человек уже привлечены к ответственности за торговлю новорожденными, — сказал Марат Кожаев на брифинге в Мажилисе.

    Он также озвучил сумму, которую платят в нашей стране за продажу новорожденных детей.

    — В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. Все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тысяч тенге за ребенка до 2 миллионов тенге, — добавил замминистра.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Дети Незаконная торговля Статистика Новорожденный
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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