Торговля людьми в Казахстане: за новорожденных платят от 100 тысяч до 2 млн тенге

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев озвучил статистику по фактам торговли людьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Статья уголовного кодекса предусматривает ответственность до 18 лет. У нас в прошлом году было 19 фактов зарегистрировано по торговле людьми. Подавляющее большинство дел уже окончено, порядка 16-17 человек уже привлечены к ответственности за торговлю новорожденными, — сказал Марат Кожаев на брифинге в Мажилисе.

Он также озвучил сумму, которую платят в нашей стране за продажу новорожденных детей.