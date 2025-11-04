Полиция и коммунальщики Караганды перешли на усиленный режим из-за снегопада

Синоптики на ближайшие дни прогнозируют ухудшение погодных условий: снегопады, метель и гололед. Городские коммунальные службы будут дежурить круглосуточно, чтобы чистить и обрабатывать дороги. По информации властей, в городе привлечено около 170 единиц спецтехники, работают бригады дорожных рабочих.

— Для обеспечения безопасности участников дорожного движения сотрудники батальона патрульной полиции переведены на усиленный режим несения службы. На всех направлениях увеличено количество экипажей, проводится активная профилактическая и разъяснительная работа среди водителей, — сообщила пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.

По информации ведомства, в первой половине дня 4 ноября в городе зарегистрировали около 30 мелких дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало несоблюдение скоростного режима и дистанции. Жертв и пострадавших нет.

Автолюбителей просят быть осторожнее: соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, заранее проверить состояние шин, а при чрезвычайных ситуациях обратиться по номеру 102.

Ранее мы писали, что первый снег в Казахстане выпал раньше в Алматы, Усть-Каменогорске и Карагандинской области в начале октября, а также в Павлодарской области 11 октября, что вызвало транспортный коллапс. В Кокшетау первый снег выпал 3 ноября, и 4 ноятбря в Туркестанской области.