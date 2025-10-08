РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:41, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Полиция Алматы проверяет ситуацию с билетами на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид»

    После матча Лиги чемпионов между «Кайратом» и испанским «Реалом Мадрид» в Алматы началась проверка из-за жалоб болельщиков, не попавших на стадион, несмотря на купленные билеты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: РСК Алматы

    Как сообщил руководитель управления спорта города Алматы Дархан Нурханулы, в настоящее время проводится проверка.

    Фото: кадр из видео

    – Сейчас, по моим данным, проводится проверка. Следственные мероприятия ведутся депаратаментом полиции Алматы. Мы с ними взаимодействуем, работаем вместе. Результаты проверки будут сообщены полицией дополнительно, – сказал руководитель управления спорта.

    По его словам, часть билетов действительно не была провалидирована – то есть их обладатели не смогли пройти на матч.

    – По моей информации, с Тикетона 207 билетов были не провалидированы, и по 75 из них уже возвращены оплаты, тем кто не попал на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид». Остальные будут возвращены по заявкам. Те билеты, что были куплены у перекупщиков, оператором Тикетон возвращаться не будут, – уточнил Дархан Нурханулы на онлайн брифинге.

    Напомним, 30 сентября в Алматы прошел матч второго тура Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом». После игры в социальных сетях разгорелся скандал вокруг организации матча: десятки болельщиков заявили, что не смогли попасть на стадион, несмотря на наличие билетов. 
    Ранее оператор по продажам билетов заявил, что каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

    Кроме того, заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал ситуацию. По его словам, все обращения, связанные с нелегальной перепродажей билетов на матч «Кайрат» — «Реал», будут проверяться, и по каждому факту будут проведены необходимые мероприятия.

    Отметим, что «Реал Мадрид» разгромил «Кайрат» в Лиге чемпионов со счетом 5:0.

    Теги:
    Спорт Футбол Полиция Нарушения Билеты Алматы
    Камшат Абдирайым
    Автор
