Полиция Алматы проверяет ситуацию с билетами на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид»

Как сообщил руководитель управления спорта города Алматы Дархан Нурханулы, в настоящее время проводится проверка.

Фото: кадр из видео

– Сейчас, по моим данным, проводится проверка. Следственные мероприятия ведутся депаратаментом полиции Алматы. Мы с ними взаимодействуем, работаем вместе. Результаты проверки будут сообщены полицией дополнительно, – сказал руководитель управления спорта.

По его словам, часть билетов действительно не была провалидирована – то есть их обладатели не смогли пройти на матч.

– По моей информации, с Тикетона 207 билетов были не провалидированы, и по 75 из них уже возвращены оплаты, тем кто не попал на матч «Кайрат» – «Реал Мадрид». Остальные будут возвращены по заявкам. Те билеты, что были куплены у перекупщиков, оператором Тикетон возвращаться не будут, – уточнил Дархан Нурханулы на онлайн брифинге.

Напомним, 30 сентября в Алматы прошел матч второго тура Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом». После игры в социальных сетях разгорелся скандал вокруг организации матча: десятки болельщиков заявили, что не смогли попасть на стадион, несмотря на наличие билетов.

Ранее оператор по продажам билетов заявил, что каждая ситуация будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал ситуацию. По его словам, все обращения, связанные с нелегальной перепродажей билетов на матч «Кайрат» — «Реал», будут проверяться, и по каждому факту будут проведены необходимые мероприятия.

Отметим, что «Реал Мадрид» разгромил «Кайрат» в Лиге чемпионов со счетом 5:0.