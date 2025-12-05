Полиция Алматы начала проверку после драки в медколледже

В социальных сетях распространилась информация, что три студентки напали на несовершеннолетнюю студентку в одном из колледжей Алматы. По словам сестры пострадавшей, девушка получила серьезные травмы и была госпитализирована.

— На данный момент она находится в первой детской больнице города с сотрясением головного мозга, ухудшилось зрение на правый глаз, находясь в больнице, несколько раз потеряла сознание. Ребенка били, пинали, исцарапали лицо, — написала она.

Родные девушки утверждают, что администрация колледжа не уведомила семью, а ученицу запугивали возможным отчислением.

В администрация высшего медико-стоматологического колледжа профессора Рузуддинова сообщили, что 1 декабря между двумя студентками первого курса произошел конфликт, в который вмешалась мать одной из девушек. По данным администрации, именно родительница вела себя агрессивно, выражалась нецензурно и нанесла удары другой студентке. В результате вызвали скорую помощь, сейчас обе участницы конфликта находятся в больнице.

Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции города Алматы.

Там сообщили, что в управление полиции Алмалинского района с заявлением обратилась местная жительница по факту нанесения телесных повреждений ее дочери, студентке колледжа.

— По данному заявлению были приняты незамедлительные меры. Установлены все участницы конфликта, вместе с родителями доставлены в отдел полиции, — рассказали в ДП Алматы.

В настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия, по завершению которых будет дана квалификация их действиям.

— Материалы будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовешеннолетних и защите их прав. Сотрудники ювенальной полиции проводят комплекс мероприятий, в том числе меры административного воздействия в отношении родителей. Виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет, — уточнили в пресс-службе полиции.

В департаменте полиции подчеркнули, что держат ситуацию на особом контроле и принимают меры для недопущения правонарушений среди несовершеннолетних.

Напомним, полиция Алматы зарегистрировала уголовное дело по факту избиения ребенка на детской площадке. Инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Каспий». Избиение пятилетнего мальчика попало на видео и вызвало широкий общественный резонанс.