Полицейский осужден за изнасилование заключенной в Туркестанской области

Речь идет о 22-летней подозреваемой в краже и мошенничестве, которая до начала суда содержалась в изоляторе временного содержания в Шымкенте. Позже она была этапирована в Сарыагашский район для участия в судебных заседаниях в очном формате. Именно там, по ее словам, и произошло преступление.

Как рассказала потерпевшая, один из оперуполномоченных под предлогом отвел ее в подсобное помещение, где и совершил надругательство. Помещение не было оборудовано камерами видеонаблюдения.

Позже, уже после возвращения в Шымкент, во время медицинского осмотра у женщины была выявлена беременность. Впоследствии она прервала ее.

После подачи ею апелляционной жалобы по своему делу, суд назначил ей условный срок.

В процессе разбирательства по факту изнасилования женщина выступала в Сарыагашском суде уже как потерпевшая.

На одном из этапов слушаний она отказалась от своего первоначального заявления, утверждая, что вступила в половую связь по собственной воле и подала жалобу в состоянии депрессии. Однако суд принял во внимание ее изначальные показания, а также собранные доказательства.

Вина подсудимого была подтверждена результатами судебно-биологической экспертизы, УЗИ, протоколами очных ставок, а также показаниями самой потерпевшей, данным на стадии досудебного расследования.

— Суд установил, что 17 сентября 2024 года, находясь при исполнении служебных обязанностей в ИВС Сарыагашского района, полицейский совершил преступление, воспользовавшись своим положением. Прокурор настаивал на наказании в виде 10 лет лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел семейное положение обвиняемого и примирение с потерпевшей. Отягчающим фактором стало нарушение им служебной присяги сотрудника полиции, — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Согласно решению суда, полицейский признан виновным по пункту 5 части 2 статьи 120 Уголовного кодекса РК — «Надругательство, совершенное лицом с использованием служебного положения».

Ему назначено наказание — 9 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу — защита подала апелляцию.

Ранее сообщалось, что бывший сельский аким Карагандинской области подозревается в изнасиловании 23-летней подчиненной.