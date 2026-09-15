Полицейские вынесли ребенка через окно горящего дома в ВКО

Экипаж патрульной полиции заметил густой дым во время обычного патрулирования города Алтай в Восточном Казахстане. Подъехав к горящему дому, полицейские увидели в окне плачущего ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пожар произошел 14 сентября около 13 часов в частном секторе города. Экипаж «Алтай 03» патрулировал южную часть города, когда полицейские заметили поднимавшийся над домами густой дым и поехали в ту сторону.

На улице Алтайской горел частный дом. Через окно полицейские увидели ребенка, который находился внутри задымленного здания.

Ждать приезда пожарных не стали. Майор полиции Азамат Канапин вместе с командиром взвода патрульной полиции Ринатом Куниязовым и инспектором Абзалом Смагуловым разбили окно. Канапин проник к ребенку и вытащил мальчика наружу, после чего отнес его подальше от горящего дома.

— Во время патрулирования сотрудники заметили густой дым со стороны частного сектора. Когда они подъехали к дому, через окно увидели плачущего ребенка. Полицейские разбили окно, после чего майор полиции Азамат Канапин вытащил мальчика из задымленного дома и перенес его на безопасное расстояние, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Помогал на месте и сосед. Именно он, как сообщили в полиции, своевременно вызвал экстренные службы.

Вскоре к дому прибыли пожарные и бригада скорой помощи. Спасенного мальчика передали медикам и доставили в больницу. По данным ДП ВКО, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что 17 детей эвакуировали из горящей многоэтажки в Караганде.