Полицейские пресекли канал поставки наркотиков в Алматы и Астану

Специально созданная следственно-оперативная группа при силовой поддержке полицейского спецназа выехала в Жамбылскую область, где был задержан 42-х летний подозреваемый.

В ходе санкционированного обыска в его доме в спальной комнате в прикроватной тумбе обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом.

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством гашиш.

По факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления задержанным наркотических средств.

Как сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев, оперативная разработка преступной схемы велась длительное время. В результате удалось пресечь канал поставки наркотиков в Алматы и Астану.

— Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается. Работа по установлению всех участников преступной схемы продолжается, — сказал он.

