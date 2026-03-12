РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:00, 12 Март 2026 | GMT +5

    Курьер помог полиции пресечь попытку сбыта наркотиков в Алматы

    В Алматы бдительность курьера службы доставки помогла предотвратить возможную передачу запрещенных веществ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Курьер помог полиции пресечь попытку сбыта наркотиков в Алматы
    Фото: ДП Алматы

    Во время выполнения очередного заказа сотрудник доставки обратил внимание на подозрительное содержимое коробки, которую ему передали для отправки. Заподозрив, что внутри могут находиться запрещенные вещества, он сообщил об этом в полицию.

    На место прибыли сотрудники полиции. Они установили мужчину, который должен был получить посылку. Увидев полицейских, подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан.

    По данным полиции, задержанный является иностранным гражданином. Также установлено, что он находился на территории Казахстана с нарушением миграционного законодательства.

    При проверке коробки внутри обнаружили вещество, предположительно относящееся к наркотическим средствам.

    В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый взят под стражу.

    Как отметил начальник управления полиции Медеуского района Жанибек Шынасилов, бдительность курьера помогла предотвратить возможное распространение запрещенных веществ.

    — Этот случай показывает, насколько важна гражданская ответственность. Курьер обратил внимание на подозрительные обстоятельства и своевременно сообщил в полицию. Благодаря этому удалось пресечь возможное распространение наркотиков, — подчеркнул он.

    Ранее КНБ Казахстана ликвидировал канал контрабанды наркотиков, задержав в Алматы гражданина страны при получении 8 кг синтетического вещества «метамфетамин».

     

    Теги:
    Наркотики Полиция Борьба с наркотиками Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают