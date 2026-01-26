Полицейские предупредили казахстанцев о новом виде интернет-мошенничества

Злоумышленники привлекают покупателей чрезмерно низкими ценами и, ссылаясь на нехватку времени, убеждают их внести предоплату за товар.

Как отмечается, после перевода денег мошенники перестают выходить на связь, а заказанный товар не доставляется. В связи с этим граждан призывают проявлять максимальную бдительность. В полиции советуют при совершении покупок использовать только безопасные способы оплаты. Никогда не передавать посторонним данные банковской карты и коды, приходящие по SMS.

Ранее жители Павлодарской области лишились 4,5 млрд тенге из-за интернет-мошенников.