    19:34, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Полицейские предупредили казахстанцев о новом виде интернет-мошенничества

    По информации департамента полиции области Абай, распространяется новый способ мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алаяқтық, мошенничество
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Злоумышленники привлекают покупателей чрезмерно низкими ценами и, ссылаясь на нехватку времени, убеждают их внести предоплату за товар.

    Как отмечается, после перевода денег мошенники перестают выходить на связь, а заказанный товар не доставляется. В связи с этим граждан призывают проявлять максимальную бдительность. В полиции советуют при совершении покупок использовать только безопасные способы оплаты. Никогда не передавать посторонним данные банковской карты и коды, приходящие по SMS.

    Ранее жители Павлодарской области лишились 4,5 млрд тенге из-за интернет-мошенников.

