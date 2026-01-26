19:34, 25 Январь 2026 | GMT +5
Полицейские предупредили казахстанцев о новом виде интернет-мошенничества
По информации департамента полиции области Абай, распространяется новый способ мошенничества, передает корреспондент агентства Kazinform.
Злоумышленники привлекают покупателей чрезмерно низкими ценами и, ссылаясь на нехватку времени, убеждают их внести предоплату за товар.
Как отмечается, после перевода денег мошенники перестают выходить на связь, а заказанный товар не доставляется. В связи с этим граждан призывают проявлять максимальную бдительность. В полиции советуют при совершении покупок использовать только безопасные способы оплаты. Никогда не передавать посторонним данные банковской карты и коды, приходящие по SMS.
Ранее жители Павлодарской области лишились 4,5 млрд тенге из-за интернет-мошенников.