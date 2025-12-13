РУ
    Полицейские области Абай из-за непогоды сопровождают колонну из более 100 машин

    В области Абай более трех суток сохраняются сложные погодные условия, из-за которых на отдельных участках автодорог периодически вводятся ограничения и полное перекрытие движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полицейские области Абай из-за непогоды сопровождают колонну из более 100 машин
    Фото: ДП области Абай

    Несмотря на неблагоприятный прогноз, непогода застала в пути транзитных водителей. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции организуют формирование автоколонн и осуществляют их сопровождение по опасным участкам трасс.

    Полицейские области Абай из-за непогоды сопровождают колонну из более 100 машин
    Фото: ДП области Абай

    Так, на посту Калбатау в направлении Кокпекты была сформирована колонна из более чем 100 автомобилей. Впереди двигались спецтехника и патрульный автомобиль полиции, которые обеспечивали безопасное продвижение транспорта.

    Перед началом движения с водителями провели обязательный инструктаж.

    — С водителями проведена разъяснительная работа. Обгоны были запрещены, движение осуществлялось строго в составе колонны. Сначала легковые автомобили, затем пассажирский автобус, замыкающим шел грузовой транспорт, — сообщил патрульный полицейский, обеспечивавший перекрытие дороги.

    В сопровождении сотрудников полиции водители безопасно преодолели перевал Байбура — один из самых опасных участков автодороги в регионе. Автоколонна благополучно прибыла в Кокпекты.

    Несмотря на сложные метеоусловия, движение осуществлялось с соблюдением всех требований безопасности. Полицейские обеспечили сопровождение транспорта до пункта назначения, отметив, что выполнение указаний сотрудников полиции является обязательным условием безопасности в условиях непогоды.

    Ранее сообщалось, что ряд республиканских трасс закрыли из-за непогоды в Казахстане.

    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
