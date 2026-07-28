Политолог: За плевки и насвай нужны штрафы, предупреждения не работают

Писатель и политолог Бахытжан Бухарбай в интервью Dala Podcast высказался в поддержку строгих штрафов за плевки и употребление насвая в общественных местах, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, штрафы являются распространенным инструментом поддержания общественного порядка во многих странах. В качестве примера политолог привел Сингапур, где, по его словам, благодаря строгой системе наказаний удалось добиться чистоты.

— Штрафы есть везде, это не только практика Казахстана. Сингапур стал таким благодаря штрафам. Там минимальный штраф составляет 500 долларов. Более того, в страну нельзя ввозить даже нераспечатанную жвачку. Обнаружат — штраф. Благодаря этому там чистота, — сказал он.

По словам Бахытжана Бухарбая, человек, который осознанно нарушает правила поведения в общественных местах, вряд ли изменит свое поведение после устного предупреждения.

Политолог считает, что финансовое наказание формирует своего рода «мышечную память»: один раз заплатив штраф и испытав связанные с этим неудобства, человек с большей вероятностью не станет повторно нарушать правила. Такой же подход, по его мнению, должен применяться и к нецензурной брани в общественных местах.

Также Бахытжан Бухарбай считает, что тотальное погружение в гаджеты и дефицит внимания лишают подрастающее поколение способности к глубокому аналитическому мышлению. Кроме того, политолог отметил, что спекуляция на человеческой боли ради контента и финансовой выгоды ломает мышление граждан.