«Боль превратили в реалити-шоу»: Бухарбай о социальных сетях

Превратили боль в реалити-шоу. Такое мнение выразил писатель и политолог Бахытжан Бухарбай в эфире Dala podcast . Также он рассказал, как соцсети ломают наше мышление, передает агентство Kazinform.

— Мы выстояли в исторической борьбе, победили всех врагов и обрели независимость — где сейчас джунгары, а где мы, поэтому сегодня у нас закрыты все внешние сдерживающие факторы, — убежден писатель и политолог Бахытжан Бухарбай.

По его мнению, страна уже давно доказала свою силу, однако отдельные медиаперсоны и блогеры продолжают искусственно насаждать культ страдания и культивировать образ несчастной судьбы.

— Публичная эксплуатация образов больных детей и чужих бед ради соцсетевых охватов и заработка превратилась в реалити-шоу, которое грубо нарушает правовые и этические нормы, — подчеркивает Бухарбай.

Как отмечает политолог, спекуляция на человеческой боли ради контента и финансовой выгоды ломает мышление граждан, уничтожает искреннюю взаимопомощь и требует жесткого пресечения на государственном уровне.

Также Бахытжан Бухарбай считает, что тотальное погружение в гаджеты и дефицит внимания лишают подрастающее поколение способности к глубокому аналитическому мышлению.