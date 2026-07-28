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    «Боль превратили в реалити-шоу»: Бухарбай о социальных сетях

    Превратили боль в реалити-шоу. Такое мнение выразил писатель и политолог Бахытжан Бухарбай в эфире Dala podcast. Также он рассказал, как соцсети ломают наше мышление, передает агентство Kazinform.

    а
    кадр из видео

    — Мы выстояли в исторической борьбе, победили всех врагов и обрели независимость — где сейчас джунгары, а где мы, поэтому сегодня у нас закрыты все внешние сдерживающие факторы, — убежден писатель и политолог Бахытжан Бухарбай. 

    По его мнению, страна уже давно доказала свою силу, однако отдельные медиаперсоны и блогеры продолжают искусственно насаждать культ страдания и культивировать образ несчастной судьбы.

    — Публичная эксплуатация образов больных детей и чужих бед ради соцсетевых охватов и заработка превратилась в реалити-шоу, которое грубо нарушает правовые и этические нормы, — подчеркивает Бухарбай.

    Как отмечает политолог, спекуляция на человеческой боли ради контента и финансовой выгоды ломает мышление граждан, уничтожает искреннюю взаимопомощь и требует жесткого пресечения на государственном уровне.

    Также Бахытжан Бухарбай считает, что тотальное погружение в гаджеты и дефицит внимания лишают подрастающее поколение способности к глубокому аналитическому мышлению. 

    Соцсети Мнение Общество Социальные сети
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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