Бахытжан Бухарбай: 15 часов в телефоне! Пора ограничивать доступ детей к социальным сетям

Тотальное погружение в гаджеты и дефицит внимания лишают подрастающее поколение способности к глубокому аналитическому мышлению. Такое мнение выразил писатель и политолог Бахытжан Бухарбай в эфире Dala podcast .

Встречи со студентами, где аудитория не может назвать ни одной прочитанной за год книги, наглядно демонстрируют масштабы проблемы отрыва молодежи от реальности.

Для спасения будущих поколений государству необходимо ограничить регистрацию детей до 16 лет в социальных сетях, убежден эксперт.

Бухарбай призывает совмещать законодательные барьеры с созданием развивающих альтернативных пространств, чтобы вернуть детей из виртуального хаоса к реальным знаниям.

Ранее Kazinform сообщал о том, что казахстанских подростков предупредили об угрозах в социальных сетях.