Политолог о реформе-2026: Казахстан уходит от персоналистской модели власти

— Как Вы оцениваете предлагаемые конституционные изменения с точки зрения развития политической системы Казахстана?

— Я считаю, что эти конституционные изменения действительно актуальны и своевременны. Они отражают тот факт, что страна прошла определенный этап исторического и институционального развития, и зменившиеся внешние условия и внутренние социально-политические процессы диктуют необходимость новых шагов в рамках политической модернизации.

Важно подчеркнуть, что реформа 2026 года предполагает не косметические правки, а глубокую институциональную перестройку. В частности, создание единого однопалатного законодательного органа — Курултая — вместо двухпалатного парламента позволит сократить дублирование функций и повысить эффективность законотворческого процесса.

Формирование Халық кеңесі направлено на укрепление общественного диалога и институционализацию народных инициатив. Введение института вице-президента способствует более сбалансированному распределению полномочий в исполнительной ветви власти.

В целом речь идет о переходе от модели, в большей степени зависящей от персоналий, к системе с четко выстроенными ролями, процедурами и механизмами взаимодействия.

— Насколько предложенные поправки способны укрепить доверие общества к институтам власти?

— Сегодня доверие — это уже не вопрос лозунгов, а вопрос реальных результатов и предсказуемости политических решений. Предлагаемые изменения направлены на институциональное сокращение дистанции между обществом и государством.

Особое значение имеет сам процесс подготовки и обсуждения конституционной реформы. Он осуществляется с учетом общественного мнения и демонстрирует новый формат диалога между государством и гражданами. За месяц работы Конституционной комиссии поступило более 2 тысяч предложений от граждан. В обсуждении приняли участие все парламентские партии, общественные объединения, представители гражданского общества и местных органов власти.

В совокупности это создает прочную основу для укрепления доверия через широкий общественный диалог и институциональную открытость.

— Какие изменения вы считаете наиболее значимыми для формирования устойчивой демократии?

— Прежде всего, это формирование однопалатного Парламента — Курултая — с пропорциональным представительством политических партий. Выборы будут проходить по партийным спискам, что усиливает конкурентный характер политического процесса и стимулирует развитие партийной системы. Конкуренция опять таки смещается в плоскость программ и платформ, а не персоналий.

Халық кеңесі, обладающий правом выдвижения законодательных инициатив, существенно усиливает роль гражданских и общественных институтов в законотворчестве.

Третьим элементом является необходимость согласия Парламента при назначении вице-президента, что укрепляет механизм совместной ответственности и баланс между ветвями власти.

В целом эти шаги направлены на развитие процедурной демократии, уточнение баланса полномочий, усиление представительных институтов и расширение механизмов конституционного и общественного контроля.

— Создает ли реформа условия для большей вовлеченности граждан в политическую жизнь?

— Безусловно. Более того, это один из центральных смыслов конституционной реформы 2026 года. При этом вовлеченность следует понимать шире, чем просто участие в выборах.

Уже сам процесс работы Конституционной комиссии — его открытый и инклюзивный характер — демонстрирует расширение каналов общественного участия. Существенную роль в этом будет играть и Халық кеңесі через который предполагается дальнейшее усиление гражданской вовлеченности.

Речь идет о развитии экспертных и общественных площадок, консультативных механизмов и устойчивой обратной связи на национальном и региональном уровнях. Граждане рассматриваются не как пассивные наблюдатели, а как активные участники политического процесса между электоральными циклами.

— Как изменения повлияют на партийную систему и политическую конкуренцию?

— Переход к полностью пропорциональной системе выборов в Курултай значительно усиливает роль политических партий как ключевых акторов политической жизни. Партии будут вынуждены становиться более зрелыми, программно ориентированными и действующими в масштабах всей республики.

Это приведет к снижению роли эмоционального и персонального факторов в избирательных кампаниях и усилит значение политических программ и платформ. В результате активные граждане будут активнее включаться в партийную деятельность.

В перспективе партийная система Казахстана станет более устойчивой, конкурентной и институционально оформленной.

— Каковы долгосрочные последствия реформы для политической стабильности и развития страны?

— В среднесрочной и долгосрочной перспективе реформа 2026 года направлена на формирование устойчивой, адаптивной и менее конфликтной политической системы. Основной акцент делается на развитие институтов, которые будут эффективно функционировать независимо от конкретных персоналий.

Социальные запросы будут включаться в политический процесс на ранних стадиях, а политические партии будут заинтересованы в превентивном разрешении социальных проблем и конфликтов. Политические кризисы должны решаться процедурно и институционально, а не через острые конфликтные сценарии.

Все это создает условия для сочетания стабильности и развития, что особенно важно для Казахстана с его амбициозными долгосрочными экономическими целями и сложной социальной структурой. Новая архитектура власти формирует прочный политико-институциональный каркас, способный обеспечить устойчивость и развитие страны.

