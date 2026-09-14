Политолог: Казахстан и США вышли на новый уровень стратегического партнерства

Казахстан и США за годы независимости выстроили устойчивые отношения, которые сегодня охватывают различные сферы. О том, как менялось казахстанско-американское сотрудничество и какие направления могут стать ключевыми в будущем, рассказал политолог Фархад Касенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

От первых инвестиций к диверсификации

По мнению политолога, высокий уровень отношений между Казахстаном и США во многом связан с теми преобразованиями, которых страна достигла за 35 лет независимости.

— Казахстан за 35 лет достиг очень больших успехов. Именно это и определяет такое уважительное отношение к Казахстану со стороны США, — считает Фархад Касенов.

Он отметил, что американскому подходу близки такие качества, как предпринимательская активность, стремление к развитию и готовность реализовывать новые проекты.

— Казахстанцы действительно показали себя. Если брать деловую хватку, желание менять жизнь к лучшему, то казахстанцев можно назвать в бизнес-отношении американцами Евразии в целом, евразийского региона, американцами Центральной Азии. Потому что они очень активные, готовы всегда смело идти для того, чтобы продвигать свои проекты, — сказал политолог.

По его словам, нынешний уровень двусторонних отношений уже можно назвать более высоким, чем на ранних этапах независимости. Одним из примеров изменения характера сотрудничества политолог назвал развитие машиностроения и железнодорожной отрасли. В частности, в Казахстане работает компания General Electric, которая занималась производством локомотивов. Сегодня это направление связано с компанией Wabtec.

— Казахстан нацелен на серьезные достижения именно в технологической сфере, в сфере выпуска продукции с добавленной стоимостью. И последние годы только подтверждают данный курс, — сказал эксперт.

По его мнению, США рассматриваются Казахстаном как важный геополитический и геоэкономический партнер, способный содействовать диверсификации экономики и развитию промышленности.

При этом меняется и сама модель взаимодействия. Если на начальном этапе она в значительной степени строилась вокруг привлечения инвестиций в сырьевой сектор, то сегодня сотрудничество становится гораздо более разнообразным.

— Если раньше у нас было такое: сырье, ресурсы в обмен на инвестиции, то сейчас эта цепочка стала гораздо более интересной, более разнообразной, — отметил политолог.

По его словам, наряду с экспортом ресурсов и инвестициями в добывающие отрасли появляются новые направления — перерабатывающая промышленность, образование и цифровые технологии.

В качестве примера он привел агропромышленный сектор, где используется техника американской компании John Deere. По мнению эксперта, дальнейшее развитие сотрудничества может способствовать не только механизации сельского хозяйства, но и расширению переработки и производства готовой продукции.

Средний коридор усиливает значение Казахстана

Отдельное значение в отношениях с США, по мнению политолога, приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

— Мы, Центральная Азия, и именно Казахстан находимся в фокусе интересов глобальных держав, — подчеркнул эксперт.

По его словам, хорошие отношения Казахстана с США становятся одним из факторов, повышающих привлекательность страны и для других международных партнеров.

— То, что наша страна имеет хорошие отношения с США, уже вызывает логическую цепь доверия, что с нами хотят сотрудничать и другие страны. Здесь идет очень большая геополитическая гонка за влияние в Казахстане, за дружбу с Казахстаном, за сотрудничество с Казахстаном. И это позволяет нам повышать свой статус, — считает политолог.

ИИ и образование становятся частью двустороннего сотрудничества

Еще одним быстро развивающимся направлением эксперт назвал сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

Казахстан поддержал американскую инициативу по развитию международного взаимодействия в сфере ИИ. В стране создаются соответствующие хабы, в том числе на базе Astana Hub, развивается инфраструктура для работы с большими вычислительными мощностями.

По словам Фархада Касенова, сотрудничество постепенно выходит и на уровень образования.

— Наши студенты регулярно обучаются в США. Но не только обучаются в США: у нас за последние годы еще и было достигнуто соглашение с ведущими американскими вузами в области сотрудничества, — отметил он.

В качестве примера политолог привел сотрудничество Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева с Аризонским университетом, в рамках которого реализуются образовательные программы в сфере биотехнологий и предусмотрено получение двойных дипломов.

Он также отметил востребованность американских образовательных программ среди казахстанцев, в частности Fulbright и FLEX.

— Казахстан преследует свои интересы взаимовыгодные, чтобы наши школьники, студенты, выпускники, наши кандидаты PhD получали наилучшее образование, и поэтому они выбирают американские вузы, — подчеркнул политолог.

Взаимное доверие как основа партнерства

Говоря о результатах 35-летнего сотрудничества, политолог выделил не только экономические показатели, но и постепенное формирование взаимного доверия.

— Я думаю, что все это является признанием того, что за 35 лет независимости Астана и Вашингтон вышли на уровень взаимного доверия, — сказал он.

По его словам, Казахстан на протяжении многих лет взаимодействует с США и по международной повестке, в том числе участвуя в миротворческой деятельности по мандату ООН.

Эксперт также отметил гуманитарное и культурное измерение двусторонних отношений, включая образовательные и молодежные программы.

Еще одним показателем, который, по его мнению, отражает уровень взаимного доверия, является возможность для граждан Казахстана получать американские визы длительного срока действия.

Новый этап отношений

Фархад Касенов считает, что сегодня Казахстан можно рассматривать как одного из значимых стратегических партнеров США в регионе. По его мнению, важную роль в развитии двусторонних отношений играют контакты на высшем уровне.

— Большую роль играют отношения сотрудничества, которые налажены между администрацией Касым-Жомарта Токаева и администрацией Дональда Трампа, — отметил он.

Политолог подчеркнул, что для Казахстана важно выстраивать взаимодействие с Вашингтоном исходя из собственных национальных интересов и принципа взаимной выгоды.