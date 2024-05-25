Политическое будущее Ирана: наиболее вероятные кандидаты на президентский пост

Гибель президента Ирана Ибрахима Раиси, несомненно, окажет влияние на политическую ситуацию в стране. Собственный корреспондент агентства Kazinform собрал мнения политических экспертов и специалистов о том, что ждет Исламскую республику в ближайшей перспективе и кто может стать кандидатом на президентское кресло страны.

Досрочные выборы

Серьезность гибели Раиси выходит за рамки отдельного авиационного инцидента, поскольку он рассматривался как вероятный преемник Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, здоровье которого в последнее время вызывало беспокойство. С другой стороны, существует мнение, что Раиси являлся фигурой с ограниченным влиянием. Смерть иранского президента позволила сделать предположения, что в ближайшее время в стране ничего не изменится, а другие считают, что, поскольку президентские выборы должны состояться через 50 дней, это событие может стать поворотным моментом в политической жизни Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил первого вице-президента Мохаммада Мохбера исполняющим обязанности президента страны. Конституция Ирана требует, чтобы комитет, состоящий из спикера парламента, главного судьи и первого вице-президента, подготовился к выборам нового президента в течение 50 дней.

Кабинет министров Ирана также назначил заместителя министра иностранных дел Али Багери Кани, исполняющим обязанности министра иностранных дел после смерти Хосейна Амира Абдоллахияна. Правительство Ирана объявило о создании шести комитетов по управлению государственными делами.

Иранские СМИ распространили предварительный график досрочных выборов. Ожидается, что на первом этапе регистрация кандидатов пройдет с 21 мая по 3 июня. Затем Совет стражей, в котором доминируют консерваторы, проверит претендентов. Ожидается, что после объявления утвержденных кандидатов агитационная кампания пройдет с 12 по 27 июня.

В соответствии с конституционным сроком проведения досрочных выборов, президентские выборы, как ожидается, пройдут 28 июня. Однако предварительный график, скорее всего, изменится, учитывая, что 50-дневный срок истечет в первую неделю июля.

Что ожидать?

В Иране традиционно идет политическая борьба между двумя лагерями - консерваторами и реформаторами. Реформисты считаются политиками, развернутыми в сторону Запада, более левого и центристского толка. Консерваторы, напротив, придерживаются жесткой линии в отношениях с Западом, скорее придерживаются правых взглядов, радеют за политический ислам и фундаментальные принципы, за что их зачастую называют принципалистами. Раиси был представителем консерваторов. Ранее мы писали о его судьбе.

Сегодня консервативные сторонники жесткой линии доминируют во всех ветвях власти — как выборных, так и назначаемых.

Вероятные кандидаты на президентское кресло

Первый вице-президент Мохаммед Мохбер, взявший на себя обязанности президента страны, является скорее профессиональным бюрократом, чем восходящей политической звездой.

Фото: первый вице-президент Мохаммед Мохбер / primeminister.kz

Ему не хватает харизмы и авторитета, чтобы надолго оставаться президентом, приводит издание The Spectator мнение Джея Менса, научного сотрудника по истории и политике в Гарвардской школе Кеннеди.

Фото: спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф / IRNA

В число возможных лидеров входят спикер парламента Мохаммед Багер Калибаф, бывший спикер парламента Али Лариджани и бывший министр обороны Хосейн Дехган – все они являются сторонниками жесткой линии и бывшими генералами КСИР (Корпус стражей исламской революции - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хаменеи – прим. ред.). Выделяются дипломат Саид Джалили, возглавлявший Высший совет национальной безопасности, и Алиреза Закани, который провел три десятилетия в гвардии КСИР.

Фото: экс-спикер парламента Ирана Али Лариджани // ParsToday

Если недавние выборы в законодательные органы являются каким-либо индикатором, явка будет низкой, добавляет издание.

Кто может стать преемником Али Хаменеи

Считалось, что президент Ибрахим Раиси был непоколебимо предан 85-летнему Али Хаменеи и был неотъемлемой частью его плана по обеспечению плавной смены власти. Как считают Руэл Марк Герехт из Фонд защиты демократии и Рэй Такей из Совета по международным отношениям, внезапная смерть Раиси привела этот план в замешательство, внесла хаос в закулисную политику Ирана и может еще больше расширить возможности молодого, более радикального поколения политиков, что приведет к дальнейшим репрессиям внутри страны и агрессии за рубежом.

Мохаммад Али Шабани, редактор Amwaj.media, новостного издания, посвященного Ирану, отмечает, что «в Иране существует структура двоевластия с избранным правительством и верховным лидером». Высшая власть Хаменеи неоспорима, но президент является самым высокопоставленным избираемым должностным лицом и обладает значительным влиянием.

- Никто на самом деле не знает, какие имена являются реальными претендентами на престол, - сообщает Шабани, отмечая, что пока мало прецедентов, поскольку со дня возникновения Исламской Республики в 1979 году в стране было только два Верховных лидера.

Некоторые аналитики говорят, что смерть Раиси открывает путь сыну Хаменеи Моджтабе, когда придет время. 54-летний второй сын Верховного лидера иногда упоминается как потенциальный преемник своего отца. Важная фигура в канцелярии Верховного лидера, он считается влиятельным лицом из-за его близости к Али Хаменеи.

Фото: Моджтаба Хаменеи, сын Верховного лидера Ирана Али Хаменеи / NurPhoto, Morteza Nikoubazl

Внешний контур

Внешняя политика Ирана находится в ведении Высшего совета национальной безопасности и Совета по оценке целесообразности, консультативного совета при Верховном лидере. Несмотря на то, что Раиси был членом обоих органов, преобладающее влияние в обоих органах имеет КСИР, а решения принимает Верховный лидер. Исходя из этого аналитики считают, что каких-либо существенных изменений во внешней позиции Ирана в отношении как врагов в лице США, Израиля, так и союзников, в том числе России и Китая, не ожидается.

Смерть Раиси вряд ли повлияет на поддержку Тегераном так называемой «оси сопротивления» - группе сторонников Ирана на Ближнем Востоке, в которую входят ливанская «Хезболла», Исламское сопротивление в Ираке, йеменские хуситы, ХАМАС и другие организации.

Фото: иранские газеты об инцидента, в котором погиб Раиси / Фото EPA-EFE/Abedin Taherkenareh

Иран проведет выборы через 50 дней – на год раньше, чем могло бы быть. Изменение календаря выборов означает, что парламентские и президентские выборы отныне будут проводиться в одном и том же году. Последнее дополнительно будет согласовано с голосами Ассамблеи экспертов, совета, которому поручено контролировать деятельность верховного лидера и назначать его преемника.