Политический кризис в Израиле: почему возобновились массовые протесты против судебной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива, столице Израиля, на митинг против судебной реформы действующего правительства Биньямина Нетаньяху. Протесты против этой реформы не утихают с момента ее презентации в январе 2023 года. Почему граждане Израиля никак не могут прийти к компромиссу и какие требования предъявляют правительству, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

С чего все началось

В конце прошлого года в Израиле проводились парламентские выборы. Это были уже пятые по счету выборы за последние 4 года. Очевидно, что население страны никак не могли прийти к консенсусу. Однако парламентские выборы все же состоялись в конце 2022 года. Партия Биньямину Нетаньяху «Ликуд», возглавляющая блок правых партий, смогла сформировать правительственную коалицию, получив 64 мандата в 120-местном израильском парламенте – Кнессете. Биньямин Нетаньяху стал Премьер-министром Израиля 29 декабря 2022 года. К слову, Биньямин Нетаньяху дольше всех занимал эту должность в истории страны — в общей сложности 15 лет.

Фото: The Times of Israel (Yonatan Sindel/Flash90)

Однако, казалось бы, население Израиля только пришли к консенсусу, как в обществе начались новые волнения. На этот раз причина в судебной реформе, которую предложило правительство Нетаньяху сразу вскоре после инаугурации.

В чем суть судебной реформы

4 января 2023 года министр юстиции Ярив Левин предложил пересмотреть систему правосудия Израиля, представив пакет «правовых реформ», который он назвал первым из запланированной серии таких пакетов. Согласно новому закону, новая судебная реформа предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда. Кроме того, реформа предусматривает возможность отмены «фактора разумности» при оценке государственной политики и решений парламента, согласно которому любые решения правительства могут быть отменены, если представители Верховного суда посчитают эти решения «неразумными».

Фото: The Times of Israel (Yonatan Sindel/Flash90)





В Израиле нет Конституции, а значит нет и Конституционного суда. То есть контроль над действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд. В случае окончательного принятия нового законопроекта о судебной системе, правительство получит больше свободы в принятии политических решений. Таким образом правительство Нетаньяху борется за то, чтобы выйти из-под власти Верховного суда. Однако большинство граждан Израиля (66%, согласно опубликованным 21 февраля 2023 года опросам общественного мнения, проведенных Израильским институтом демократии), выступают против сокращения полномочий Верховного суда, мотивируя свой выбор тем, что суд должен иметь право отменять законы, несовместимые с основными законами Израиля. 63% респондентов поддерживают действующий принцип, требующий соглашения между политиками и судьями.

Где зарыт корень проблемы

По мнению экспертов, настоящий корень проблемы связан с тем, что в Израиле в течение последних десятилетий наметилось очень острое ценностное и нравственное противостояние между правым и левым политическими лагерями. Как мы уже отметили, правительственная коалиция состоит из большинства правых партий, а среди судебной и юридической элиты 90-100% люди с левыми взглядами. В итоге так сложилось, что левые элиты, понимая, что на выборах им мало что светит, поскольку там традиционно побеждают правые силы, стали использовать судебные юридические структуры для того, чтобы навязать свои взгляды. В частности, с помощью своего доминирования в Верховном суде.

Фото: aa.com.tr



«…Возникла абсолютно ненормальная ситуация, которой нет ни в одном другом демократическом обществе. Когда парламент, премьер-министр избираются свободным большинством, никто не оспаривает легитимность этого выбора, но они не могут сделать ничего, потому что судебные органы фактически входят в клинч с ними и отменяют просто все их решения. Отменяют законы, которые они принимают в парламенте, причем без того, что израильские какие-либо законодательные акты наделяют Верховный суд правом отмены законов, принятых в парламенте. У нас такого нет, это просто фактически право, которое было узурпировано Верховным судом. Отменяют административные решения правительства. Фактически ставят палки в колеса любой попытке избранных премьер-министра и парламента осуществлять ту политику, которую они обещали своим избирателям привести в жизнь. И это, конечно, ненормальная ситуация и ей надо положить конец», — пояснил адвокат, политический обозреватель газеты «Исраэль Хайом» («Израиль сегодня») и в прошлом советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн в интервью с собственным корреспондентом МИА «Казинформ».

Акции протеста не утихают с начала года

Таким образом, судебная реформа разделила общество на два лагеря. Одни выступают за изменение судебной системы, тогда как вторые требуют отменить реформу. И те, и другие уверены, что их оппоненты стремятся разрушить демократию, поэтому в социальных сетях и в публичном пространстве ведутся бурные дебаты. С середины января каждые выходные несогласные с планами кабмина израильтяне выходили на демонстрации, выступая против реформы, которая, по их словам, уничтожит демократию в стране. Несмотря на это, процесс принятия закона о пакете правовой реформы начался, комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию проводил ежедневные обсуждения законопроекта несмотря на то, что представители оппозиции объявили бойкот дискуссиям.

Фото: The Times of Israel (Yonatan Sindel/Flash90)





Наиболее крупные акции протеста в феврале текущего года были приурочены к первым чтениям законопроекта в парламенте. По итогам первых из трех чтений законопроект был принят Кнессетом. Проголосовали 64 «за» и 56 «против», при этом воздержавшихся не было, хотя некоторые законодатели бойкотировали голосование. Ряд депутатов оппозиционной партии «Еш Атид» устроили акцию протеста на пленуме, завернувшись в израильские флаги, когда начались дебаты. Их выпроводили из зала. В это время десятки тысяч протестующих против реформы собрались у ворот парламента, скандируя слово «демократия», и требуя от правительства прекратить проведение реформы.

Голосованию предшествовали более шести часов острых дебатов, в ходе которых депутаты коалиции настаивали на том, что законопроект укрепит израильскую демократию, в то время как оппозиция предупредила, что правительство разрушает основы. Голосование, наконец, состоялось вскоре после полуночи. В тот день (21 февраля 2023 года) Биньямин Нетаньяху назвал голосование «великим днем». А лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал коалицию, предупредив, что законопроект вызовет серьезные последствия.

Сторонники коалиции, в первую очередь министр юстиции Ярив Левин и председатель Комитета по Конституции, закону и правосудию Симха Ротман, заявили, что вступят в «диалог» с оппозицией после того, как законопроекты будут одобрены в первом чтении на пленуме. Однако лидеры оппозиции предупредили, что проведение голосования может стать «похоронным звоном» для любых потенциальных переговоров.

Фото: The Times of Israel (Yonatan Sindel/Flash90)





В июне недовольство граждан планами правительства заставило Нетаньяху поставить процесс принятия нового законодательства на паузу и вступить в переговоры с оппозицией в попытке найти компромисс, однако разногласия оказались непреодолимыми, в итоге переговорный процесс был прерван.

Однако в конце текущего месяца Кнессет уходит на летние каникулы. Предстоит еще два чтения в парламенте. Поэтому Правительство стремится принять законопроект к концу июля. В связи с этим новая волна протестов настигла Израиль. 12 июля люди ложились на дорогу, мешая проезду машин, митингующие запускали в воздух фаеры и вступали в стычки с полицией. Полиции пришлось разгонять людей с помощью водометов, задействовали силы конной полиции. Задержано было около 40 человек.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А в прошлую субботу 15 июля организаторы протестов против реформы анонсировали проведение акций в 150 местах по всей стране. По данным израильских СМИ, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 150 тысяч человек. 400 тысяч человек вышли на митинги по всему Израилю. При этом, массовый митинг состоялся несмотря на внезапную госпитализацию премьера Биньямина Нетаньяху, который в данный момент проходит обследование в одной из больниц Тель-Авива после предполагаемого обезвоживания из-за долгого пребывания на солнце во время недавней поездки на озеро Кинерет.

В ходе акции в Тель-Авиве организаторы анонсировали неделю беспрецедентных и непрекращающихся протестов по всей стране. При этом, по данным The Times of Israel, субботние протесты явились прелюдией к акциям, которые ожидаются во вторник 18 июля текущего года, когда демонстранты планируют общенациональные митинги и беспорядки. Протестующие клянутся бороться с законом всеми имеющимися в их распоряжении средствами. К акции протестов обещали подключиться и резервисты израильской армии, которые также протестуют против судебной реформы. По всей видимости, страну ожидают массовые блокировки движения на автомагистралях и нарушения общественного порядка. Очевидно и то, что в стране наступил политический кризис.

Фото: Томер Нойберг/Flash90

Должны решать граждане

Часть общества считает, что на кону принципы демократии, а именно система сдержек и противовесов, которая позволяет сохранять баланс трех ветвей власти, не позволяя никому ее узурпировать. Одним из самых сильных голосов, высказавшихся против правовой реформы, был голос председателя Верховного суда судьи Эстер Хают, которая раскритиковала реформу, охарактеризовав ее как «безудержную атаку на правовую систему», как «критический удар» по независимости и беспристрастности судебной власти и как «плохой план», который изменит демократическую идентичность государства Израиль, оставив его «неузнаваемым». Запланированная правовая реформа подверглась резкой критике и со стороны оппозиционных партий, многих голосов в академических кругах и многих представителей юридической профессии в Израиле и за рубежом.

По мнению экспертов, гениальность демократии заключается в том, что она построена на сильных институтах, системе сдержек и противовесов и на независимой судебной системе. Вопросы, связанные с правовыми реформами, вызвали повышенное внимание СМИ как в Израиле, так и за его пределами. Эксперты за рубежом считают, что реформа несет в себе угрозы израильской экономике. В последнем отчете одного из крупнейших международных инвестиционных банков JPMorgan, экономисты предупреждают, что реформа правительства Биньямина Нетаньяху значительно повысит риски инвестиций в Израиль, что приведет к понижению его кредитного рейтинга.

Сегодня в Израиле немало и сторонников судебной реформы. Они считают, что судебная власть в стране узурпирована Верховным судом.

«Депутаты Кнессета, которых выбрал народ, не должны подчиняться судьям, которых тот самый народ не избирал, и которые не несут перед избирателями никакой ответственности», — считают сторонники реформы.

Предложивший реформу сам Ярив Левин аргументирует пересмотр судебной системы тем, что у неизбранных судей слишком много власти. По его мнению, суды взяли на себя чрезмерные полномочия и вынесли решения, которые бросают вызов волеизъявлению избирателей. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил в видеоролике, опубликованном в соцсетях, что законопроект — это «не конец демократии», а ее «укрепление».

По мнению адвоката Ариэль Бульштейна выход из этой ситуации только один.

«В демократическом государстве есть только одна возможность принятия решений. Это принятие решений избранным легитимным парламентом, который отражает волю граждан страны. Поэтому если демонстрантам на улицах, которые выходят и пытаются навязать свою волю вопреки воле избирателей, если им удастся остановить проведение этих судебных реформ, их реализацию в жизнь, то это было бы очень плохим уроком для израильской демократии. Это фактически показало бы, что насилие и неприятие воли большинства могут победить. Поэтому мне кажется оптимальным ведение дискуссии, какой бы жаркой она ни была, всюду, в том числе в средствах массовой информации, в общественном пространстве, в первую очередь, конечно, в парламенте, в его комиссиях. Но в результате решение должно быть принято парламентариями, свободно, без давления, естественно, без насилия, и должно отражать волю избирателей. То есть то, что хотят большинство граждан страны. А они довольно четко сказали на выборах, которые у нас состоялись в ноябре 2022 года, что они хотят проведения судебной реформы, и хотят серьезных кардинальных изменений того, как функционирует эта система», — отметил эксперт.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация в Израиле, протесты, которые не прекращаются вот уже на протяжении шести месяцев, свидетельствуют о глубоком расколе в обществе, ценностном и нравственном кризисе, который привел к началу не только политического, но и экономического кризиса в стране. Ситуация уже отпугнула некоторых инвесторов страны и ослабила национальную валюту. Тем не менее, к концу июля станет известно какая демократия одержит победу в стране. Надеяться приходиться только на здравый смысл и отсутствие жертв.