Политический кризис ударил по нефтяному Кувейту

В Кувейте, где парламент за последние десятилетия распускался 10 раз, политическим силам предстоит решить, как удержать позиции при дефиците бюджета. Кувейт - шестая страна в мире по запасам нефти, но из-за конфликта парламента и правительства это не гарантирует ей стабильного развития в перспективе. Собственный корреспондент агентства Kazinform выяснял, что сейчас происходит на политической арене этой ближневосточной монархии.

Парламент против правительства

В воскресенье шейх Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабах назначен наследным принцем Кувейта после того, как такое решение принял Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Накануне мы писали, что новоназначенный наследный принц в разные годы возглавлял кувейтский МИД, службу государственной безопасности, и позже в 2019 году – правительство. Между тем, в 2022 году он покинул правительство на волне политических противоречий. Попробуем разобраться, почему это произошло.

В последние годы политическую сцену в стране можно было охарактеризовать значительными изменениями и продолжительными конфликтами между правительством и парламентом.

В марте 2023 года Конституционный суд аннулировал результаты выборов 2022 года и восстановил парламент 2020 года. Однако уже мае 2023 года этот парламент был снова распущен, что привело к новым выборам в июне 2023 года. Эти выборы стали седьмыми парламентскими выборами за последние десять лет. На них оппозиция, включая исламистские силы, получила много мест, что усилило давление на правительство и углубило политический кризис.

Постоянные конфликты между правительством и парламентом приводят к задержке в принятии бюджета и других экономических реформ, что отрицательно сказывается на экономике страны. В январе 2024 года правительство ушло в отставку после трех месяцев работы из-за разногласий с депутатами.

За последние десятилетия парламент был распущен более 10 раз, что является ярким результатом продолжающегося конфликта.

Национальная ассамблея: она состоит из 50 избираемых членов и нескольких министров из правительства, которые также имеют право голосовать. Парламент имеет полномочия утверждать законы, контролировать бюджет и выражать вотум недоверия правительству.

Парламент в Кувейте имеет больше влияния, чем в других монархиях Персидского залива, поэтому стабильность политической системы традиционно зависит от того, насколько эффективно взаимодействуют законодательная и исполнительная ветви власти

Эмир и правительство: эмир назначает Премьер-министра и кабинет министров. Хотя правительство назначается эмиром, парламент может выражать вотум недоверия отдельным министрам. Правящая семья аль-Сабах сохраняет сильный контроль над политической жизнью страны.

В Кувейте официально запрещены политические партии, однако существуют политические движения и блоки, которые участвуют в выборах.

Эпоха реформ

В декабре прошлого года в возрасте 83 лет новым эмиром стал шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах после смерти своего сводного брата и предшественника шейха Навафа. Примечательно, что тогда в своей инаугурационной речи перед ассамблеей он объявил об эпохе «реформ», выбрав первого министра иностранных дел Кувейта из числа людей, не входящих в правящую семью.

Эмир, стремящийся к экономическим реформам и преодолению политического тупика, назначил новым Премьер-министром шейха Мохаммеда ас-Сабаха, известного своей антикоррупционной позицией​.

В апреле 2024 года прошли новые выборы, которые стали первыми под руководством нового эмира, шейха Мишааля ас-Сабаха. На них оппозиция, включая исламистов, сохранила большинство, что усилило давление на правительство. Это привело к задержке в принятии бюджета и других экономических реформ, что усугубило политический тупик в стране.

После этого Эмир Кувейта распустил парламент, а также приостановил действие некоторых статей Конституции на срок, не превышающий четырех лет, в течение которого «будут изучены все аспекты демократического процесса».

Политические вызовы и кризисы

Основные проблемы Кувейта - это политический тупик, неэффективность государственных услуг и экономические трудности, несмотря на значительные запасы нефти.

Первая из проблем – этокоррупция и экономические реформы. Постоянные политические разногласия мешают проведению необходимых экономических реформ и борьбе с коррупцией. Несмотря на большие нефтяные доходы, государственные услуги, сохраняются проблемы в сфере здравоохранения и образования, сообщает Al-Monitor.

Другой проблемой являетсядефицит бюджета и экономические трудности. В последние годы Кувейт сталкивается с дефицитом бюджета и низким уровнем иностранных инвестиций, что усугубляется политической нестабильностью.

Что может обеспечить стабильное развитие страны

Для преодоления текущих вызовов и обеспечения стабильного развития Кувейту необходимы глубокие политические и экономические реформы. Эксперты подчеркивают важность национального диалога и обновления Конституции для достижения этих целей​.

Политическая обстановка в Кувейте характеризуется сложностью и многогранностью. Несмотря на значительные вызовы, страна имеет потенциал для проведения необходимых реформ и достижения стабильного развития при условии, что будут приняты меры для преодоления текущих политических и экономических трудностей.

Кувейт, страна с населением около 4,2 миллиона человек, обладает шестыми по величине в мире известными запасами нефти.