Шейх Сабах стал первым кронпринцем Кувейта, отец которого никогда не был эмиром

Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах назначил наследным принцем страны шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха, который занимал пост премьер-министра с 2019 по 2022 год. передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Текст соответствующего указа опубликовало кувейтское информационное агентство KUNA.

Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах родился в 1953 году. Перед тем, как возглавить правительство, он занимал должность министра иностранных дел, был послом Кувейта в Саудовской Аравии и руководителем службы государственной безопасности. Его отставка с поста премьер-министра Кувейта была обусловлена длительным конфликтом между правительством и Национальным собранием — однопалатным парламентом страны.

Назначение шейха Сабаха — первый случай, когда наследным принцем становится представитель ветви аль-Хамад правящей семьи ас-Сабах. Все предыдущие эмиры и наследные принцы принадлежали к ветви аль-Джабер или ас-Салем. Кроме того, он стал первым кронпринцем, отец которого никогда не был эмиром.

В соответствии с конституцией Кувейта, кандидатура наследного принца должна быть одобрена Национальным собранием. Однако 10 мая шейх Машааль объявил о роспуске парламента и приостановке действия некоторых положений основного закона «на период, не превышающий четырех лет, в течение которого будут изучены все аспекты демократического процесса». Полномочия парламента перешли эмиру и кабинету министров.

Парламент в Кувейте имеет больше влияния, чем в других монархиях Персидского залива, поэтому стабильность политической системы традиционно зависит от того, насколько эффективно взаимодействуют законодательная и исполнительная ветви власти. В стране запрещены политические партии, однако существуют общественные объединения, в том числе оппозиционного характера. Формально кандидаты в депутаты баллотируются как независимые, но большинство из них представляют интересы общественных организаций, религиозных общин или племен.