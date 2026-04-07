    12:02, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Полигон ТБО горит в Атырау

    На мусорном полигоне в Атырау произошло возгорание бытовых отходов, территория продолжает тлеть. По предварительным данным, дым был замечен 7 апреля в 07:30, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полигон ТБО загорелся в Атырау
    Фото: из социальных сетей

    По информации ДЧС, на место происшествия оперативно направлены пожарные, сотрудники ТОО «Арнаулы Автобаза» — всего 65 человек и 35 единиц техники.

    — На месте работает первый заместитель начальника ДЧС Атырауской области. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации тления. Ситуация находится под контролем. Информации о пострадавших не поступало. Данный случай находится на контроле МЧС, — сообщили в пресс-службе департамента.

    Отметим, полигон твердых бытовых отходов был введен в эксплуатацию в 1977 году. По последним данным, на площади 35 гектаров накоплено около 3,5 млн тонн отходов. В 2024 году власти города разработали проект по закрытию старого полигона и его рекультивации, однако работы до сих пор не начаты.

    Напомним, ранее планировалось строительство нового полигона, сейчас в проект вносятся изменения.

    ТБО Атырауская область Атырау Пожар Регионы Казахстана Мусор
    Данагуль Карбаева
