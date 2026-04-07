Полигон ТБО горит в Атырау

По информации ДЧС, на место происшествия оперативно направлены пожарные, сотрудники ТОО «Арнаулы Автобаза» — всего 65 человек и 35 единиц техники.

— На месте работает первый заместитель начальника ДЧС Атырауской области. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации тления. Ситуация находится под контролем. Информации о пострадавших не поступало. Данный случай находится на контроле МЧС, — сообщили в пресс-службе департамента.

Отметим, полигон твердых бытовых отходов был введен в эксплуатацию в 1977 году. По последним данным, на площади 35 гектаров накоплено около 3,5 млн тонн отходов. В 2024 году власти города разработали проект по закрытию старого полигона и его рекультивации, однако работы до сих пор не начаты.

Напомним, ранее планировалось строительство нового полигона, сейчас в проект вносятся изменения.