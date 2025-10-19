Полигон «Азгир»: радиационный фон в норме, но качество воды вызывает вопросы
Прошло почти полвека с тех пор, как на территории полигона «Азгир» в Атырауской области прогремели последние подземные ядерные взрывы. Однако местных жителей и экологов по-прежнему волнует, насколько безопасно жить рядом с объектом, некогда имевшим статус секретного, передает корреспондент агентства Kazinform.
Радиационный фон
По информации Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, с 1996 года радиационная обстановка на территории бывшего полигона «Азгир» и в прилегающих населенных пунктах находится под постоянным контролем Азгирской научно-производственной радиоэкологической экспедиции РГП «Институт ядерной физики». Измерения радиационного фона проводятся дважды в год — весной и осенью.
— По результатам многолетнего мониторинга установлено, что зарегистрированные значения не превышают допустимые уровни, установленные гигиеническими нормативами РК. На территории населенных пунктов Азгир и Балкудук радиационный фон соответствует естественному региональному уровню и не представляет опасности для здоровья населения, — уверили в ведомстве.
Что осталось под землей
В 1966–1979 годах на территории бывшего ядерного полигона «Азгир» было подготовлено 12 площадок и проведено 17 подземных ядерных взрывов различной мощности на глубине от 161 до 1491-го метра.
В результате образовано 9 подземных полостей общим объемом около 1,2 млн м³. При этом все взрывы проектировались как камуфлетные, то есть без выхода на поверхность вторичных продуктов ядерного взрыва. Не взорванных ядерных зарядов в настоящее время на территории полигона «Азгир» не имеется, уверяют чиновники.
Так, часть образовавшихся полостей полностью заполнена водой, часть остается сухой, есть и те, что заполнены водой частично. При этом проведенные радиоэкологические исследования не выявили миграции радионуклидов из подземных полостей в окружающую среду.
Вода не соответствует нормам, но не из-за радиации
Также в рамках программы «Комплексный мониторинг бывшего полигона „Азгир“ и прилегающих территорий» с 2001 года действует система наблюдения за состоянием подземных вод.
— Результаты регулярных исследований показывают, что радиационных превышений в подземных водах не выявлено, концентрации радионуклидов соответствуют естественному фону и находятся значительно ниже установленных уровней вмешательства. Отсутствуют признаки миграции техногенных радионуклидов из подземных полостей в подземные воды. Вместе с тем зафиксированы повышенные концентрации некоторых химических элементов природного происхождения, что связано с геологическими особенностями региона. Данные факторы влияют на качество воды, и она не соответствует санитарным требованиям для питья, однако это не связано с радиационным фактором, — отметили в ведомстве.
Жизнь рядом с полигоном
В 2014–2015 годах по поручению Правительства Республики Казахстан была проведена комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в зоне влияния полигона «Азгир».
В исследовании участвовали РГП «Институт ядерной физики», НАО «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний, а также акимат Атырауской области. В рамках исследования были проанализированы данные за 2004–2013 годы по уровню заболеваемости, смертности и медико-генетическим показателям.
— В отдельных населенных пунктах были отмечены повышенные значения некоторых заболеваний по сравнению со средними контрольными и республиканскими показателями. Вместе с тем, уровень заболеваемости в целом по Курмангазинскому району оказался ниже, чем в ряде других районов, не находящихся в зоне влияния полигона, что указывает на многокомпонентный характер влияющих факторов, — отметили в ведомстве.
Согласно выводам исследования, однозначно связать показатели заболеваемости исключительно с воздействием бывшего ядерного полигона «Азгир» нельзя.
Очаги ликвидированы?
В 2000–2007 годах, как следует из ответа Агентства, на территории бывшего полигона «Азгир» были проведены комплексные радиоэкологические исследования.
В результате были обнаружены, изъяты и захоронены радиационно-загрязненный грунт и технологический металлолом, оставшиеся после проведения ядерных взрывных и опытных работ. Очаги выявленного загрязнения были ликвидированы.
— Технологические площадки, на которых проводились подземные ядерные взрывы, в настоящее время огорожены для предотвращения доступа людей, животных и транспортных средств. На них установлены знаки радиационной опасности и запрещающие знаки, — добавили в ведомстве.
Установка «Ява»
На территории бывшего полигона также расположена установка «Ява», разработанная Российским федеральным ядерным центром «ВНИИЭФ». Установка была предназначена для проведения взрывных экспериментов мощностью до 1000 кг тринитротолуола.
Имеются также сведения, что в советское время на ней было организовано опытное производство алмазного порошка взрывным методом.
— Установка «Ява» не является ядерной, не содержит делящихся материалов и не является радиоактивной. Радиационно-экологическая обстановка на территории установки «Ява», а также на прилегающих участках соответствует установленным нормативам и естественному региональному фоновому уровню. В настоящее время объект не функционирует и находится под охраной, — резюмировали в агентстве.
