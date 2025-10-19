Полигон «Азгир»: радиационный фон в норме, но качество воды вызывает вопросы

Радиационный фон

По информации Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, с 1996 года радиационная обстановка на территории бывшего полигона «Азгир» и в прилегающих населенных пунктах находится под постоянным контролем Азгирской научно-производственной радиоэкологической экспедиции РГП «Институт ядерной физики». Измерения радиационного фона проводятся дважды в год — весной и осенью.

— По результатам многолетнего мониторинга установлено, что зарегистрированные значения не превышают допустимые уровни, установленные гигиеническими нормативами РК. На территории населенных пунктов Азгир и Балкудук радиационный фон соответствует естественному региональному уровню и не представляет опасности для здоровья населения, — уверили в ведомстве.

Фото: кадр из видео

Что осталось под землей

В 1966–1979 годах на территории бывшего ядерного полигона «Азгир» было подготовлено 12 площадок и проведено 17 подземных ядерных взрывов различной мощности на глубине от 161 до 1491-го метра.

В результате образовано 9 подземных полостей общим объемом около 1,2 млн м³. При этом все взрывы проектировались как камуфлетные, то есть без выхода на поверхность вторичных продуктов ядерного взрыва. Не взорванных ядерных зарядов в настоящее время на территории полигона «Азгир» не имеется, уверяют чиновники.

Так, часть образовавшихся полостей полностью заполнена водой, часть остается сухой, есть и те, что заполнены водой частично. При этом проведенные радиоэкологические исследования не выявили миграции радионуклидов из подземных полостей в окружающую среду.

Фото: скрин из видео

Вода не соответствует нормам, но не из-за радиации

Также в рамках программы «Комплексный мониторинг бывшего полигона „Азгир“ и прилегающих территорий» с 2001 года действует система наблюдения за состоянием подземных вод.

— Результаты регулярных исследований показывают, что радиационных превышений в подземных водах не выявлено, концентрации радионуклидов соответствуют естественному фону и находятся значительно ниже установленных уровней вмешательства. Отсутствуют признаки миграции техногенных радионуклидов из подземных полостей в подземные воды. Вместе с тем зафиксированы повышенные концентрации некоторых химических элементов природного происхождения, что связано с геологическими особенностями региона. Данные факторы влияют на качество воды, и она не соответствует санитарным требованиям для питья, однако это не связано с радиационным фактором, — отметили в ведомстве.

Фото: скрин из видео

Жизнь рядом с полигоном

В 2014–2015 годах по поручению Правительства Республики Казахстан была проведена комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья населения в зоне влияния полигона «Азгир».

В исследовании участвовали РГП «Институт ядерной физики», НАО «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний, а также акимат Атырауской области. В рамках исследования были проанализированы данные за 2004–2013 годы по уровню заболеваемости, смертности и медико-генетическим показателям.

— В отдельных населенных пунктах были отмечены повышенные значения некоторых заболеваний по сравнению со средними контрольными и республиканскими показателями. Вместе с тем, уровень заболеваемости в целом по Курмангазинскому району оказался ниже, чем в ряде других районов, не находящихся в зоне влияния полигона, что указывает на многокомпонентный характер влияющих факторов, — отметили в ведомстве.

Согласно выводам исследования, однозначно связать показатели заболеваемости исключительно с воздействием бывшего ядерного полигона «Азгир» нельзя.

Фото: скрин из видео

Очаги ликвидированы?

В 2000–2007 годах, как следует из ответа Агентства, на территории бывшего полигона «Азгир» были проведены комплексные радиоэкологические исследования.

В результате были обнаружены, изъяты и захоронены радиационно-загрязненный грунт и технологический металлолом, оставшиеся после проведения ядерных взрывных и опытных работ. Очаги выявленного загрязнения были ликвидированы.

— Технологические площадки, на которых проводились подземные ядерные взрывы, в настоящее время огорожены для предотвращения доступа людей, животных и транспортных средств. На них установлены знаки радиационной опасности и запрещающие знаки, — добавили в ведомстве.

Установка «Ява»

На территории бывшего полигона также расположена установка «Ява», разработанная Российским федеральным ядерным центром «ВНИИЭФ». Установка была предназначена для проведения взрывных экспериментов мощностью до 1000 кг тринитротолуола.

Фото: Агентство РК по атомной энергии

Имеются также сведения, что в советское время на ней было организовано опытное производство алмазного порошка взрывным методом.

— Установка «Ява» не является ядерной, не содержит делящихся материалов и не является радиоактивной. Радиационно-экологическая обстановка на территории установки «Ява», а также на прилегающих участках соответствует установленным нормативам и естественному региональному фоновому уровню. В настоящее время объект не функционирует и находится под охраной, — резюмировали в агентстве.

Фото: Агентство РК по атомной энергии

