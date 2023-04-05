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Полиция Израиля задержала сотни палестинцев в мечети Аль-Акса

Арсен Утешев
5 Апреля 2023, 20:36
Полиция Израиля задержала сотни палестинцев в мечети Аль-Акса Фото: Mahmoud Illean/AP Photo

АММАН.КАЗИНФОРМ – Израильская полиция арестовала палестинских верующих в ходе рейда на территорию мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на рассвете в среду. По словам местных властей, в среду были арестованы не менее 400 палестинцев, которые остаются под стражей в Израиле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Израильские силы применили чрезмерную силу, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего верующие получили удушья, а также были избиты дубинками и винтовками, приводит издание слова свидетелей рейда.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о 12 раненых, в том числе трех человек доставили в больницу. В заявлении также говорится, что израильские силы не позволили медикам добраться до Аль-Аксы.

«То, что произошло в Иерусалиме, является серьезным преступлением против верующих. Молитва в мечети Аль-Акса совершается не с разрешения [израильской] оккупации, а, скорее, это наше право», - заявил премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе.

«Аль-Акса предназначена для палестинцев и для всех арабов и мусульман, и набеги на нее — это искра революции против оккупации», — приводит слова премьера палестинское агентство WAFA.

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Фото: Ammar Awad/Reuters

Иордания, которая выступает в качестве хранителя христианских и мусульманских святынь Иерусалима в соответствии с договоренностью о статус-кво, действовавшей после войны 1967 года, осудила «вопиющий» штурм комплекса.

Министерство иностранных дел Египта призвало к немедленному прекращению «вопиющих нападений» Израиля на верующих Аль-Аксы.

Вакф, назначенная Иорданией организация, которая управляет комплексом Аль-Акса, считающимся третьим по значимости местом в мусульманском мире, охарактеризовала действия полиции как «вопиющее посягательство на идентичность и функцию мечети как места поклонения только мусульманам».

Во вторник вечером, в канун праздника Песах, десятки молодых людей в масках с фейерверками, дубинками и камнями забаррикадировались внутри мечети Аль-Акса после вечерней молитвы, заперев двери и установив баррикады у входов, сообщила полиция Израиля.

Напряженность из-за контроля над святым местом усилилась из-за призывов еврейских ультранационалистов провести на территории комплекса Аль-Акса ритуальное жертвоприношение козла или ягненка, имитирующее древний ритуальный обряд, совершавшийся на Пасху в библейские времена. Израиль запрещает ритуальные убийства на этом месте, но призывы маргинальных групп возродить эту практику, в том числе предложения денежного вознаграждения любому, кто даже попытается привести животное на территорию, усилили опасения среди мусульман, что Израиль замышляет захватить это место, сообщает The Times of Israel.

В заявлении израильской полиции сообщается, что подразделения безопасности были вынуждены войти на территорию мечети после того, как агитаторы в масках заперлись внутри мечети с помощью фейерверков, палок и камней.

«После многочисленных непрерывных попыток вывести людей из мечети с помощью диалога не увенчались успехом, полиция была вынуждена войти на территорию, чтобы вывести людей. Когда полиция вошла, большая группа агитаторов забросала их камнями, а изнутри мечети был запущен фейерверк», — сообщили в полиции.

Напряженность в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу вновь возросла в течение последних несколько месяцев. Существуют опасения дальнейшей эскалации насилия, поскольку в апреле сходятся важные религиозные праздники — мусульманский месяц Рамадан и еврейский праздник Песах.

Палестинские группировки осудили нападения на верующих в мечети, которые они назвали преступлением.

После этого из сектора Газа было выпущено не менее девяти ракет по территории Израиля, в ответ на это ВВС Израиля нанесли удары по объектами производства оружия группировки ХАМАС, сообщает Reuters.

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По словам очевидцев, израильские танки также обстреляли позиции ХАМАС вдоль пограничного ограждения в южной части сектора Газа.


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