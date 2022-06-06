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Полицейскому произволу и предвзятым судьям не должно быть места – Президент РК

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Июня 2022, 20:15
Полицейскому произволу и предвзятым судьям не должно быть места – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года», - сказал Глава государства в своем обращении народу Казахстана по результатам прошедшего референдума.

Ранее Президент также заявил о необходимости пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции.


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