Полицейский помог маленькой девочке: видео набирает обороты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казнете набирает популярность видео, на котором полицейский помогает маленькой девочке. Всего видео уже просмотрели около 370 тысяч раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Так, в Туркестане инспектор службы батальона патрульной полиции Нурсултан Абдыкадыр во время несения службы заметил девочку, одиноко стоящую у светофора. Он расспросил ее о родителях, но не смог получить от девочки внятного ответа.

Поняв, что она заблудилась, полицейский сразу же сообщил об этом своим коллегам и приступил к поиску ее родных. А загрустившей девочке Нурсултан купил мороженое, успокоил и пообещал как можно скорей вернуть ее близким.

Вскоре стражи порядка нашли мать малышки и передали ее семье.

Полицейский отмечает, что работа полиции не ограничивается только преследованием преступников, но также включает в себя помощь и поддержку граждан.