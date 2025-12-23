Полгода без помощи: в Акмолинской области нарушали права лиц с инвалидностью

Органы социальной защиты, ответственные за предоставление технических средств реабилитации, на протяжении более 6 месяцев необоснованно не обеспечивали указанных лиц мобильными телефонами со звуковым сообщением, диктофонами, ряд граждан длительное время не могли получить необходимую протезно-ортопедическую помощь.

Подобные нарушения негативно отражаются на качестве жизни граждан, ограничивают их возможности социальной адаптации.

Мерами реагирования указанные лица обеспечены сурдо и тифлосредствами, а также протезно-ортопедической помощью.

Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

