Полгода без помощи: в Акмолинской области нарушали права лиц с инвалидностью
В Акмолинской области установлены существенные нарушения в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, а именно несвоевременное обеспечение граждан тифлотехническими, сурдотехническими средствами и протезно-ортопедической помощью, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Сандыктауского района.
Органы социальной защиты, ответственные за предоставление технических средств реабилитации, на протяжении более 6 месяцев необоснованно не обеспечивали указанных лиц мобильными телефонами со звуковым сообщением, диктофонами, ряд граждан длительное время не могли получить необходимую протезно-ортопедическую помощь.
Подобные нарушения негативно отражаются на качестве жизни граждан, ограничивают их возможности социальной адаптации.
Мерами реагирования указанные лица обеспечены сурдо и тифлосредствами, а также протезно-ортопедической помощью.
Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
