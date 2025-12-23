РУ
    10:34, 23 Декабрь 2025

    Полгода без помощи: в Акмолинской области нарушали права лиц с инвалидностью

    В Акмолинской области установлены существенные нарушения в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью, а именно несвоевременное обеспечение граждан тифлотехническими, сурдотехническими средствами и протезно-ортопедической помощью, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Сандыктауского района.

    слуховой протез
    Фото: gov.kz

    Органы социальной защиты, ответственные за предоставление технических средств реабилитации, на протяжении более 6 месяцев необоснованно не обеспечивали указанных лиц мобильными телефонами со звуковым сообщением, диктофонами, ряд граждан длительное время не могли получить необходимую протезно-ортопедическую помощь.

    Подобные нарушения негативно отражаются на качестве жизни граждан, ограничивают их возможности социальной адаптации.

    Мерами реагирования указанные лица обеспечены сурдо и тифлосредствами, а также протезно-ортопедической помощью.

    Ответственные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

    Ранее мы писали, как изготавливают протезы в Казахстане.

    Динара Жусупбекова
