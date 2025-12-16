Как изготавливают протезы в Казахстане — репортаж

По данным Центра, на сегодняшний день в рамках проектов и программ реабилитации выдано 1 309 технических средств реабилитации на сумму 4 млрд 589 млн тенге.

В пилотных проектах участвуют 489 детей, у 353 из них отмечено улучшение двигательного развития, 21 ребенок начал самостоятельно ходить. Реализация ведется совместно с фондом «Қазақстан халқына», в том числе с применением цифрового дневника мониторинга реабилитации.

— Внедрение цифровых технологий: от 3D-сканирования — до компьютерного моделирования и микропроцессорных модулей, формирует в Казахстане новый стандарт протезно-ортопедической помощи. Задача Центра — не массовое производство, а точная, научно обоснованная работа под конкретного человека, — подчеркнул генеральный директор Национального научного центра развития сферы социальной защиты, кандидат медицинских наук Канат Тезекбаев.

Фото: ННЦРССЗ

Выполнять эти задачи позволяют собственные производственные мастерские, которые оснащены оборудованием для формования, шлифовки и сборки модульных конструкций. Каждый этап от моделирования до окончательной настройки проходит многоступенчатый контроль качества в соответствии с международными стандартами. Специалисты Центра регулярно проходят обучение на зарубежных образовательных площадках, внедряя лучшие мировые практики.

Фото: ННЦРССЗ

Сегодня Национальный научный центр развития сферы социальной защиты остается ключевым государственным звеном системы протезирования и реабилитации в Казахстане. Здесь не обещают невозможного, но шаг за шагом возвращают людям утраченные функции, самостоятельность и качество жизни — с опорой на технологии, профессионализм и индивидуальный подход.

Фото: ННЦРССЗ

Как пояснил руководитель департамента протезно-ортопедической помощи Центра, доктор PhD, врач-травматолог-ортопед Усам Абужазар, двух одинаковых пациентов в протезировании не бывает.

— Подбор и изготовление средств реабилитации всегда проводится индивидуально и мультидисциплинарной командой специалистов с учетом диагноза, физического состояния и реабилитационного потенциала человека, — отметил доктор Усам Абужазар.

Фото: ННЦРССЗ

Один из пациентов Центра — житель Павлодара Валерий Корниенко. Еще несколько лет назад он вел активный образ жизни, работал, строил планы. Зимой во время поездки из Павлодара в Актобе его автомобиль заглох в степи, начался буран. Мужчина сутки провел в снежном плену, температура опустилась до минус 40 градусов. Сильное обморожение привело к тяжелой гангрене, и ампутация стала единственным способом спасти жизнь.

Фото: ННЦРССЗ

После заживления ран Валерий обратился в Национальный научный центр развития сферы социальной защиты. В его случае реабилитация потребовала изготовления индивидуальных протезов нижних конечностей с применением современных цифровых технологий.

Фото: ННЦРССЗ

Первый этап это — 3D-сканирование культей. Метод позволяет отказаться от традиционных гипсовых слепков: процедура проходит быстро и безболезненно. Таким образом специалисты получают точную цифровую модель конечности, с которой работают в специальной программе. При этом учитывается нагрузка, форма мягких тканей и биомеханика движения.

Фото: ННЦРССЗ

В случае Валерия Корниенко были изготовлены протезы с современными карбоновыми стопами американского производства. Они оснащенны гидравлическим голеностопным механизмом. Такая конструкция обеспечивает более плавный шаг, устойчивость на неровной поверхности и приближает движение к естественному. После этапов примерки и настройки мужчина сделал первые самостоятельные шаги — сначала с опорой, затем без костылей.

— Все, бросил костыли. Первые шаги мои без костылей. Спасибо Богу и врачам, что дали шанс снова ходить, — сказал воодушевленный пациент Корниенко.

Фото: КННЦРССЗ

В Национальном научном центре подчеркивают: протезы — лишь часть технических средств реабилитации. В рамках государственной системы сюда входят также ортезы, коляски, ходунки, вертикализаторы и другие средства поддержки и передвижения. Их подбор осуществляется строго по медицинским показаниям и за счет бюджетных средств — при наличии направления и необходимого пакета документов из региона. В этом году впервые реализован проект когда индивидуальные технические средства реабилитации выдаются на дом всем социально уязвимым категориям и нуждающимся гражданам.

