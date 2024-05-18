Покушения на политиков по всему миру: от Джона Кеннеди до Роберта Фицо

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Нападавшим оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии Юрай Цинтула. Агентство Kazinform подготовило материал о покушениях на политических деятелей по всему миру.

Джон Кеннеди: Убит

Фото: britannica.com

Президент Джон Кеннеди был убит, когда его кортеж проезжал по Дили Плаза в центре Далласа (штат Техас), около 12:30 дня 22 ноября 1963 года. Он скончался в Парклендском мемориальном госпитале через 32 минуты после нападения. Джон Кеннеди стал третьим президентом, убитым на посту после Авраама Линкольна.

Полиция назвала главным подозреваемым Ли Харви Освальда, который, как сообщается, был самопровозглашенным коммунистом, желавшим отказаться от гражданства США и безуспешно пытавшимся получить советское гражданство.

Индирa Ганди: Убита

Фото: aunzhakov.ru

Премьер-министр Индии Индирa Ганди была убита в Нью-Дели 31 октября 1984 года двумя своими телохранителями. Беант Сингх и Сатвант Сингх, оба сикхи, выстрелили в Ганди. Она получила более 25 огнестрельных ранений и скончалась в больнице, не придя в сознание.

Ее убийство стало следствием операции «Голубая звезда», проведенной индийской армией по приказу Индиры Ганди. После ее смерти по стране прокатилась волна сикхских погромов.

Улоф Пальме: Убит

Фото: imdb.com

Премьер-министр Швеции Улоф Пальме был убит вечером 28 февраля 1986 года, когда он со своей женой Лисбет Пальме возвращались домой из кинотеатра в Стокгольме. Нападавший выстрелил дважды, смертельно ранив Улофа Пальме и ранив его жену, которой удалось выжить.

Расследование убийства Улофа Пальме было одним из самых крупных и сложных в истории Швеции. Появилось множество теорий, но ни одна не была окончательно доказана. В 2020 году шведские власти заявили, что теперь считают местного жителя Стига Энгстрёма виновным в убийстве премьер-министра. Прокурор, ведущий расследование, Кристер Петерссон, сказал, что расследование теперь будет закрыто несмотря на то, что обвинение против умершего в 2000 году Энгстрёма не может быть проверено в суде.

Ицхак Рабин: Убит

Фото: bernschwartz.org

4 ноября 1995 года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин был застрелен и убит на площади Царей Израиля в Тель-Авиве, когда шел к своей машине после митинга за мир под лозунгом «Да миру, нет насилию».

Ицхак Рабин был убит еврейским ультраправым экстремистом Игаль Амиром, который был возмущен соглашениями «Осло», в рамках которых Рабин согласился уступить часть территорий, оккупированных в Шестидневной войне (1967 год), Организации освобождения Палестины (ООП) в обмен на мир.

Вазген Саркисян: Убит

Фото: infoleader

27 октября 1999 года премьер-министр Армении Вазген Саркисян был убит. Он погиб, когда группа из пяти террористов ворвалась в зал заседаний Национального собрания Армении и расстреляла руководителей страны и членов парламента.

Террористами руководил журналист Наири Унанян. Они заявили, что хотели «наказать власти за то, что они делают с нацией».

Лоран-Дезире Кабила: Убит

Фото: newsweek.com

16 января 2001 года президент Демократической Республики Конго Лоран-Дезире Кабила был застрелен телохранителем в своем президентском дворце в Киншасе. Кабила был доставлен в Зимбабве, где позже скончался от полученных ранений.

Существует много предположений о том, кто отдавал приказы, и предполагается, что в это могли быть вовлечены иностранные державы, так как несколько соседних стран участвовали в конфликте в ДРК.

Зоран Джинджич: Убит

Фото: mondo.rs

12 марта 2003 года премьер-министр Сербии Зоран Джинджич был убит выстрелом из снайперской винтовки в Белграде. Бывший солдат спецназа Звездан Йованович был признан ответственным за его убийство. По его словам, Джинджич был виновен в передаче сербов трибуналу по бывшей Югославии в Гаагу.

Беназир Бхутто: Убита

Фото: rus.team

Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто была убита 27 декабря 2007 года в результате атаки с использованием огнестрельного оружия и бомбы после митинга в городе Равалпинди. Бхутто покидала митинг, когда стрелок открыл огонь по ней, а затем террорист-смертник взорвал бомбу, убив ее вместе со многими другими и ранив еще больше людей. По другой версии, тот же человек стрелял и взорвался.

Несмотря на многочисленные расследования, полная правда об убийстве Бхутто остается невыясненной.

Беназир Бхутто пережила покушение в октябре 2007 года, когда смертники атаковали парад, приветствующий ее в аэропорту Карачи. Погибло более 150 человек.

Махмуд Ахмадинежад: Попытка покушения

Фото: timesofisrael.com

4 августа 2010 года в городе Хамадан было совершено покушение на жизнь шестого президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В его машину была брошена ручная граната. Несколько охранников получили ранения при взрыве, но сам он остался невредим.

Юрки Катайнен: Попытка покушения

Фото: kaleva.fi

22 октября 2012 года во время предвыборной кампании в городе Турку было совершено покушение на жизнь премьер-министра Финляндии Юрки Катайнена. Один из участников встречи с избирателями подошел к политику и попытался нанести удар ножом. В последний момент охранники смогли выбить нож и обезвредить нападавшего. По одной из версий, мужчина был в неадекватном состоянии.

Эммерсон Мнангагва: Попытка покушения

Фото: Anadolu Ajansi

23 июня 2018 года в городе Булавайо было совершено покушение на жизнь президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. На митинге, где выступал глава государства произошел взрыв. Сам он не пострадал. Вице-президент Константино Чивенга и его жена получили незначительные ранения.

27 июня 2018 года силы обороны Зимбабве заявили, что задержали человека в день нападения. Позже были арестованы еще два подозреваемых, но освобождены без предъявления обвинений.

Николас Мадуро: Попытка покушения

Фото: houstonpublicmedia.org

4 августа 2018 года, во время торжественного парада, посвященного годовщине национальной гвардии в Каракасе, было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Два беспилотника, начиненные взрывчаткой, взорвались рядом с местом, где стоял президент. Дроны не находились достаточно близко для нанесения смертельного урона, но семь членов Национальной гвардии Венесуэлы получили ранения.

Мадуро обвинил Колумбию, соседнюю страну, и группы в Соединенных Штатах, утверждая, что они стояли за «правым заговором» с целью его убийства.

Министр внутренних дел Нестор Ревероль объявил о задержании шести человек.

Жовенель Моиз: Убит

Фото: pbs.org

7 июля 2021 года резиденция президента Гаити Жовенеля Моиза подверглась нападению, в результате которого президент был смертельно ранен.

Президент получил 12 огнестрельных ранений, в том числе в лоб и в торс. Первая леди, Мартин Моиз, также была ранена, но выжила.

По данным полиции, группа, состоящая преимущественно из иностранных наемников, включая 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, считается ответственной за убийство. Большинство задержанных колумбийцев оказались бывшими военнослужащими, один из которых имел звание подполковника.

Согласно 122-страничному документу судьи Вальтера Вессера Вольтера, опубликованному AyiboPost, вдова президента Мартин Моиз якобы сговорилась с бывшим премьер-министром Клодом Жозефом, чтобы убить президента с целью занять его место.

Синдзо Абэ: Убит

Фото: wliw.org

8 июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после того, как был застрелен во время выступления на улице в городе Нара.

Врачи сообщили, что пуля, убившая бывшего японского лидера, проникла «достаточно глубоко и достигла сердца». По их словам, никаких признаков жизни не было обнаружено к моменту, когда бывший премьер-министр был доставлен в больницу.

Сотрудники службы безопасности на месте задержали 41-летнего Тэцую Ямагами. Согласно заявлениям полиции, Ямагами признался в убийстве Синдзо Абэ, сославшись на предполагаемую связь Абэ с религиозной организацией, которую он ненавидел. Ямагами заявил, что его неприязнь была вызвана крупными пожертвованиями его матери в Церквь объединения, что привело к финансовому краху его семьи и повлияло на его жизнь.