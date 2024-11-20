Покушение на главу ГКНБ готовили в Кыргызстане: задержан член ОПГ Кольбаева

По данным спецслужбы, 16 ноября 2024 года в Токтогульском районе Джалал-Абадской области задержан ранее скрывавшийся от следственных органов, гражданин КР Руслан Дуйшеев, 1983 года рождения, уроженец села Бостери, Иссык-Кульской области. Задержанный являлся одним из приближенных лиц ликвидированного криминального авторитета Камчы Кольбаева, был смотрящим села Бостери Иссык-Кульского района, известен в криминальном мире как Рус Коен или Руслан Бостеринский, неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления (разбой, убийство).

По имеющимся сведениям, находясь в розыске, он планировал организовать покушение на руководство ГКНБ КР. Руслан Дуйшеев водворен в СИЗО ГКНБ КР, ему предьявлено обвинение по факту создания и участия в организованной преступной группе.

В марте этого года сообщалось, что в Бишкеке задержаны члены транснациональной ОПГ, готовящие покушение на руководство страны. Позже Кыргызстан передал Азербайджану задержанных членов транснациональной ОПГ.

Напомним, в начале октябре 2023 года криминальный авторитет Камчыбек Кольбаев был ликвидирован при задержании в Бишкеке.