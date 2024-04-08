Кыргызстан передал Азербайджану задержанных в Бишкеке членов транснациональной ОПГ

Накануне государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана по запросам официальных властей Азербайджанской Республики на территории международного аэропорта Манас передал представителям МВД этой страны ранее задержанных в Бишкеке членов транснациональной ОПГ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР.

По данным спецслужбы, 22 марта 2024 года ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренным ст. 261 ч. 2 Уголовного Кодекса КР, на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова были выявлены и задержаны пять граждан Азербайджанской Республики, являющиеся членами транснациональной ОПГ, а также имеющие причастность к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью ОПГ.

Установлено, что 20 марта 2024 года через КПП «Ак-Жол — автодорожный» на территорию Кыргызстана прибыли пять граждан Азербайджанской Республики. В частности, А.В.С. (1971 г.р.), Б.С.О. (1984 г.р.), А.М.О. (1982 г.р.), Б.Н.О. (1992 г.р.), М.З.О. (1992 г.р.). В их цели входило распространение и укрепление своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершение особо тяжкого преступления — заказного убийства.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане задержаны члены транснациональной ОПГ, прибывшие на территорию страны с целью организации покушения на кыргызское руководство.