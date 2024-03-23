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    15:23, 23 Март 2024 | GMT +6

    В Кыргызстане задержаны члены транснациональной ОПГ, готовящие покушение на руководство страны

    кабар
    Фото: Кабар

    Госкомитетом национальной безопасности Кыргызстана задержаны члены транснациональной ОПГ, прибывшие на территорию страны с целью организации покушения на руководство страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР.  

    По данным спецслужбы, в ходе организации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранных граждан и лиц, возможно находящихся в межгосударственном розыске, в поле зрения органов национальной безопасности КР попали 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. И Маммадов З.И.

    По полученным оперативным данным, Асгаров М.О. в криминальном мире имеет статус т.н. «бродяги», который в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса прибыл со своими указанными подельниками на территорию КР для организации покушения на руководство Кыргызстана, в связи с проводимой государством политики активной борьбы против ОПГ, которое отразилось на всем постсоветском пространстве (КР, РК, РУ и РФ).

    Сообщается, что их преступные планы возникли на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров т.н. масса воров, которое в перспективе может негативно отразится в отношении них.

    - ГКНБ КР 22 марта 2024 года проведены оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых, все вышеуказанные лица были задержаны. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности согласно законодательству КР, - говорится в сообщении.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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