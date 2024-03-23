В Кыргызстане задержаны члены транснациональной ОПГ, готовящие покушение на руководство страны

Госкомитетом национальной безопасности Кыргызстана задержаны члены транснациональной ОПГ, прибывшие на территорию страны с целью организации покушения на руководство страны, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-центр ГКНБ КР.

По данным спецслужбы, в ходе организации оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организованных преступных группировок из числа иностранных граждан и лиц, возможно находящихся в межгосударственном розыске, в поле зрения органов национальной безопасности КР попали 5 граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. И Маммадов З.И.

По полученным оперативным данным, Асгаров М.О. в криминальном мире имеет статус т.н. «бродяги», который в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса прибыл со своими указанными подельниками на территорию КР для организации покушения на руководство Кыргызстана, в связи с проводимой государством политики активной борьбы против ОПГ, которое отразилось на всем постсоветском пространстве (КР, РК, РУ и РФ).

Сообщается, что их преступные планы возникли на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров т.н. масса воров, которое в перспективе может негативно отразится в отношении них.