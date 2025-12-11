Покупка жилья и автомобилей в Узбекистане перейдет в безналичную форму

Как сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана, с 1 апреля 2026 года ряд платежей в стране будет осуществляться только в безналичной форме. Об этом говорится в указе президента от 10 декабря «О дополнительных мерах по расширению безналичных расчетов и сокращению доли теневой экономики».

С 1 апреля часть операций станет возможной только с использованием банковских карт или электронных платежных систем. Это распространяется на:

услуги, оказываемые государственными органами;

оплату электроэнергии, природного газа и питьевой воды;

покупку алкогольной и табачной продукции;

продажу нефтегазовой продукции населению через автозаправочные станции, а также оказание услуг по зарядке электротранспорта;

товары и услуги стоимостью более 25 млн сумов;

куплю-продажу недвижимости, а также транспортных средств категорий M, N, O и G (произведенных не более 10 лет назад), включая спецтехнику.

Кроме того, расчеты между продавцом и покупателем по договорам купли-продажи будут проводиться через электронный обмен данными между информационными системами банков и нотариальных органов (исключение — платежи через банковские кассы).

Также при нотариальном оформлении договоров подтверждением оплаты будут считаться сведения о платеже, переданные банками и платежными организациями в электронном виде.

Ранее мы писали, что в Казахстане за последние пять лет объем безналичных транзакций среди населения вырос более чем в десять раз.