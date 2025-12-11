Покупка жилья и автомобилей в Узбекистане перейдет в безналичную форму
С 1 апреля 2026 года в Узбекистане покупка жилья и автомобилей будет проводиться только в безналичной форме. Кроме того, все операции на сумму свыше 25 млн сумов (примерно 2095 долларов США) также переводятся в безналичный формат, передает агентство Kazinform со ссылкой на gazeta.uz.
Как сообщает Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана, с 1 апреля 2026 года ряд платежей в стране будет осуществляться только в безналичной форме. Об этом говорится в указе президента от 10 декабря «О дополнительных мерах по расширению безналичных расчетов и сокращению доли теневой экономики».
С 1 апреля часть операций станет возможной только с использованием банковских карт или электронных платежных систем. Это распространяется на:
- услуги, оказываемые государственными органами;
- оплату электроэнергии, природного газа и питьевой воды;
- покупку алкогольной и табачной продукции;
- продажу нефтегазовой продукции населению через автозаправочные станции, а также оказание услуг по зарядке электротранспорта;
- товары и услуги стоимостью более 25 млн сумов;
- куплю-продажу недвижимости, а также транспортных средств категорий M, N, O и G (произведенных не более 10 лет назад), включая спецтехнику.
Кроме того, расчеты между продавцом и покупателем по договорам купли-продажи будут проводиться через электронный обмен данными между информационными системами банков и нотариальных органов (исключение — платежи через банковские кассы).
Также при нотариальном оформлении договоров подтверждением оплаты будут считаться сведения о платеже, переданные банками и платежными организациями в электронном виде.
Ранее мы писали, что в Казахстане за последние пять лет объем безналичных транзакций среди населения вырос более чем в десять раз.