Поиски подозреваемого в Костанайской области продолжаются: работают блокпосты

По данным правоохранительных органов, для проверки транспортных средств и установления возможного местонахождения разыскиваемого на въездах и выездах из города выставлены блокпосты.

Отмечается, что приняты все необходимые меры для его задержания. Сотрудники полиции проверяют автомобили и автобусный транспорт, контроль на дорогах усилен.

Правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие и при наличии информации о местонахождении подозреваемого сообщить в полицию.

Ранее стало известно, что в регионе разыскивают подозреваемого в совершении преступления. По неофициальным данным, он ранил сотрудника полиции.