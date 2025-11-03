Поиски подозреваемого в Костанайской области продолжаются: работают блокпосты
Полиция Костаная продолжает поиски подозреваемого, причастного к совершению преступления, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным правоохранительных органов, для проверки транспортных средств и установления возможного местонахождения разыскиваемого на въездах и выездах из города выставлены блокпосты.
Отмечается, что приняты все необходимые меры для его задержания. Сотрудники полиции проверяют автомобили и автобусный транспорт, контроль на дорогах усилен.
Правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие и при наличии информации о местонахождении подозреваемого сообщить в полицию.
Ранее стало известно, что в регионе разыскивают подозреваемого в совершении преступления. По неофициальным данным, он ранил сотрудника полиции.