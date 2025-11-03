Блок-посты из-за поиска подозреваемого установили в Костанайской области
В Костанайской области на трассах выставлены блок-посты. Сотрудники полиции останавливают и досматривают транспорт в рамках розыска мужчины, причастного к нанесению тяжкого вреда здоровью, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях появилась информация, что на трассе Костанай-Рудный сотрудники полиции останавливали и досматривали автомобили и автобусы.
В ДП региона подтвердили факт, отметив, что проводятся розыскные мероприятия подозреваемого лица.
— В городе Костанае совершено преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Личность подозреваемого лица установлена. Проводятся мероприятия по его розыску и задержанию для привлечения к ответственности, — заявили в полиции.
По информации из местных СМИ, пострадавшим является сотрудник полиции, получивший ножевое ранение во время конфликта на мероприятии.
Напомним, зимой этого года сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Алматы — сотрудник органов внутренних дел находился вне службы и был ранен во время конфликта.