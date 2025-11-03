РУ
    03:25, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Блок-посты из-за поиска подозреваемого установили в Костанайской области

    В Костанайской области на трассах выставлены блок-посты. Сотрудники полиции останавливают и досматривают транспорт в рамках розыска мужчины, причастного к нанесению тяжкого вреда здоровью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Полиция патрульная машина патрульдік көлік
    Фото: Kazinform

    В социальных сетях появилась информация, что на трассе Костанай-Рудный сотрудники полиции останавливали и досматривали автомобили и автобусы.

    В ДП региона подтвердили факт, отметив, что проводятся розыскные мероприятия подозреваемого лица.

    — В городе Костанае совершено преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Личность подозреваемого лица установлена. Проводятся мероприятия по его розыску и задержанию для привлечения к ответственности, — заявили в полиции.

    По информации из местных СМИ, пострадавшим является сотрудник полиции, получивший ножевое ранение во время конфликта на мероприятии.

    Напомним, зимой этого года сотрудник полиции скончался от ножевого ранения в Алматы — сотрудник органов внутренних дел находился вне службы и был ранен во время конфликта.

    Дарья Аверченко
    Автор
