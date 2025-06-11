Поиск истины: что предвещает июньское полнолуние

По данным ученых, максимальная фаза Луны наступит в 12:44 по времени Астаны. Свое название «клубничное» оно получило от коренных народов Северной Америки, которые в этот период начинали собирать спелую клубнику. Однако в символическом и эзотерическом смысле это время не только о ягодах — это период раскрытия сердца, отпускания эмоционального груза и подготовки к летнему солнцестоянию.

В эти дни Луна будет находиться низко над горизонтом, из-за чего будет казаться крупнее обычного и приобретёт тёплый оттенок — золотисто-розовый. Это полнолуние завершает весенний лунный цикл, а уже 21 июня Солнце достигнет своей наивысшей точки в году — наступит летнее солнцестояние.

Клубничное полнолуние символически закрывает весну и побуждает к внутреннему подведению итогов. По мнению астрономов, астрологов и эзотериков, это момент истины, света и эмоционального созревания.

С астрологической точки зрения, полнолуние происходит в знаке Стрельца — он связан с поиском истины, духовным ростом, образованием и путешествиями. Солнце в Близнецах, противоположное по положению, акцентирует необходимость баланса между логикой и верой, знанием и интуицией.

С эзотерической стороны — это время энергетического раскрытия сердца. Клубничное полнолуние связано с чакрой Анахата — центром любви, принятия и внутренней гармонии. Это благоприятный период для практик прощения, отпускания прошлого и завершения эмоциональных незавершённостей.

По мнению астрологов, лучшее, что можно сделать в этот период, — поблагодарить весну за ее уроки, очистить сердце и настроиться на правду, которая зреет внутри.