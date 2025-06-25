Похищенные активы на 770 млрд тенге возвращены в бюджет - Берик Асылов

Берик Асылов привел выдержки из своего вчерашнего доклада Главе государства на расширенном заседании правоохранительных органов.

Конституционные изменения усилили правозащитный вектор прокуратуры. Правоохранительные органы перешли к принципу профилактики. Население страны растет, но преступлений становится меньше. Это — показатель системной, результативной работы всех служб и институтов общества, отметил генпрокурор.

За последние годы преступность снижена в 2 раза, убийства и изнасилования на -50%, хулиганства -70%, грабежи и разбои -80%.

Индекс преступности: Казахстан за несколько лет поднялся на 60 позиций в мировом рейтинге. Это отражение объективных процессов: стабильности, реформ, доверия к государству.

В стране утверждена Концепция «Закон и Порядок». Она касается не только силового блока, но и всего общества. Главные цели — нулевая терпимость к правонарушениям, воспитание уважения к закону с детства, укрепление моральных, культурных и семейных ценностей. Именно поэтому сейчас делается упор на правовое просвещение школьников и студентов — треть населения страны. Внедряется предмет «Закон и Порядок» в школах. Инициатива получила общественную поддержку.

Прокуроры восстановили социальные права 2 млн граждан. 4 млрд тенге невыплаченных зарплат— возвращены десяткам тысяч работников, 12 млрд тенге алиментов — возвращены детям, 630 млрд тенге взыскано в доход государства, 850 выпускников детдомов и социально уязвимых получили жильё, пересмотрена практика распределения квартир.

По возврату похищенных активов — 770 млрд тенге возвращено в бюджет, на часть этих средств строится свыше 300 соцобъектов — школы, больницы, спорткомплексы, водоснабжение для 2 млн человек в регионах. Прокуратурой ведется строгий учет их расходования. Имеются добровольные соглашения по Закону об амнистии активов, более 5,3 трлн тенге инвестировано в крупные проекты. Это — рабочие места, инфраструктура, снижение преступности.

Прокуроры помогли более 1300 инвесторам. Благодаря этой помощи, создано и сохранено более 10 000 рабочих мест.

Давление на бизнес снижено, иски к инвесторам по гражданским делам на -25%, уголовные дела против бизнеса — в 3,8 раза (с 1553 до 406).

Цифровизация правоохранительной системы один из наших флагманов, 95% уголовных дел расследуются в электронном формате, сокращены сроки расследования и направления дел в суд, введено сплошное видеонаблюдение в СИЗО и колониях, пытки сократились в 4 раза.

Введение цифрового надзора и применение искусственного интеллекта позволило автоматически выявлять преступников и должников в розыске. Как результат — 2500 разыскиваемых с начала года.

- IT-технологии — важная часть профилактики и реализации принципа «нулевой терпимости». Усиливаем борьбу с кибермошенничеством, ликвидируем международные колл-центры, блокируются SIM-боксы и SIP-телефония. Применяем новые методы — в борьбе с наркобизнесом, запущен пилот Таргетинг-центр — по контролю за химическими веществами, заморожено свыше 10 млрд тенге наркоденег, - отметил Берик Асылов.

Также генпрокурор сообщил о том, что Казахстан получил приглашение о присоединении к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи.

- Это важный дипломатический и юридический прорыв. Признание Евросоюзом правовой системы Казахстана, где огромную роль сыграло личное участие Главы государства. Все реформы, инициативы и меры работают на одну цель — Справедливый Казахстан, в котором закон одинаков для всех, а порядок — основа развития, - резюмировал Берик Асылов.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил 23 июня на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками. Кроме того, Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка» и заявил о подписании Закона об амнистии к 30-летию Конституции.