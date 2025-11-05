РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:49, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Похищение людей и вывод миллионов тенге: в ЗКО раскрыли преступную схему с участием «дропперов»

    В Западно-Казахстанской области идет расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, передает агентство Kazinform.

    евро, доллар, валюта, деньги
    кадр из видео

    Как сообщает АФМ, организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя.

    — После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль. За участие в таких действиях вовлеченные лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. Через эти счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объем незаконных операций составил свыше 17 млн тенге, — говорится в сообщении.

    Один из дропперов, после блокировки банковской карты, отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.

    — С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счету. В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, — добавили в АФМ.

    Расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане за дропперство зарегистрировали семь уголовных дел.

    Гульжан Тасмаганбетова
