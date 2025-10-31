РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:15, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Похищение девушки в Таразе: потерпевшая дала показания в суде

    Суд в Таразе избрал меру пресечения в отношении троих участников громкого дела о похищении девушки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: pexels

    Несостоявшийся жених и двое его друзей помещены под домашний арест сроком на два месяца.

    Потерпевшая девушка также присутствовала на заседании. Она сообщила, что была знакома с похитителем и поддерживала с ним отношения более шести лет. По ее словам, в момент инцидента она испугалась, поскольку не сразу узнала молодого человека. Как отметила сама участница происшествия, она не ожидала скорой свадьбы и не предполагала, что парень решится на подобный поступок. 

    Она также подтвердила, распространяемую ранее информацию, что вышла из автомобиля на одном из перекрестков и продолжила путь самостоятельно.

    По официальной информации, расследование ведется по статье 125-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Принуждение к вступлению в брак). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

    Напомним, ранее мы писали о похищении девушки прямо на улице в Таразе, позже этот инцидент привлек внимание МВД.

    Теги:
    Похищение Суды Жамбылская область Тараз
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают