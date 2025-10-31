Похищение девушки в Таразе: потерпевшая дала показания в суде

Несостоявшийся жених и двое его друзей помещены под домашний арест сроком на два месяца.

Потерпевшая девушка также присутствовала на заседании. Она сообщила, что была знакома с похитителем и поддерживала с ним отношения более шести лет. По ее словам, в момент инцидента она испугалась, поскольку не сразу узнала молодого человека. Как отметила сама участница происшествия, она не ожидала скорой свадьбы и не предполагала, что парень решится на подобный поступок.

Она также подтвердила, распространяемую ранее информацию, что вышла из автомобиля на одном из перекрестков и продолжила путь самостоятельно.

По официальной информации, расследование ведется по статье 125-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Принуждение к вступлению в брак). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

