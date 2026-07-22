Похищали людей ради кредитов: прокуратура заявила о частичном отказе от обвинения в громком деле ОПГ

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области продолжается рассмотрение громкого уголовного дела организованной преступной группы. На сегодняшний день прокуратура заявила ходатайство о частичном отказе от обвинения в отношении нескольких подсудимых, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, дело рассматривается председателем СМУС Ибрагимом Алькеновым. На скамье подсудимых 21 человек. Изначально, по данным прокуратуры, в суд дело было направлено сразу по нескольким статьям УК РК — по ч.3 ст. 125 (похищение человека группой лиц), ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере, преступной группой), ч.3 ст. 218 (легализация имущества, полученных преступным путем), ч.1 и ч.2 ст. 262 (создание, руководство и участие в организованной группе). Согласно стороне обвинения, группа из 21 подсудимого, действуя по сговору, в составе организованной группы, с 2019 года похищали и оформляли кредиты и займы на лиц без определенного места жительства, используя их персональные данные. В результате противоправных действий незаконно получены денежные средства в банках, микрофинансовых организациях.

Фото: Оксана Матасова/Kazinform

На очередном судебном разбирательстве гособвинители заявили ходатайство о частичном отказе от обвинения, а именно – в отношении нескольких подсудимых по ч.3 ст. 125 УК РК, по ч.2 ст. 262 УК РК и по п.2-3 ч.3 ст. 218.

Однако представитель 168 потерпевших не поддержала позицию обвинения по одной из статей - п.1-2 ч. 3 ст. 125, сославшись на показания ее подзащитных. Многие из них рассказывали, что на них оказывалось давление, их били, если они отказывались участвовать в мошеннических действиях. Некоторые при этом теряли сознание, а приходили в себя уже в Астане или Алматы в незнакомой квартире, куда их доставляли в бессознательном состоянии. У некоторых были сломаны ребра и травмированы головы. Поэтому, как считает адвокат, нельзя прекращать дело по ст. 125 УК РК.

Судьей было вынесено постановление, согласно которому, из-за того, что адвокат потерпевших не согласилась с отказом от обвинения в данной части, оснований для прекращений производства по делу в этой части нет. В остальном ходатайство гособвинителя было удовлетворено.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

После этого Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank выступили с совместным заявлением, отметив, что не знают о причастности их сотрудников к ОПГ.

Но после того, как Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала опровержение о непричастности сотрудников банков к ОПГ, прокуратура Акмолинской области заявила, что вся озвученная информация основана на конкретных материалах дела.

Позже в прокуратуре раскрыли подробности по делу ОПГ в Акмолинской области.

Мы также рассказывали, как в Акмолинской области начался суд над ОПГ и как велся допрос потерпевших.