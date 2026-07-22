Похищали людей ради кредитов: 171 потерпевший исключен из объема обвинения

Из 348 потерпевших по громкому делу ОПГ в суде допросить смогли лишь 177 человек, остальные будут выделены в отдельное производство, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области продолжается рассмотрение громкого уголовного дела организованной преступной группы.

Согласно стороне обвинения, группа из 21 подсудимого, действуя по сговору, в составе организованной группы, с 2019 года похищали и оформляли кредиты и займы на лиц без определенного места жительства, используя их персональные данные. В результате противоправных действий незаконно получены денежные средства в банках, микрофинансовых организациях. Общая сумма причиненного материального ущерба составила три млрд теңге.

На очередном судебном процессе гособвинитель попросил исключить из объема обвинения и частным постановлением выделить в отдельное производство 177 потерпевших, которых не смогли найти и допросить в суде.

— При рассмотрении уголовного дела гособвинитель настаивает на том, что состав преступления есть, просто эти потерпевшие не допрошены, поэтому судом будет рассмотрено уголовное дело в том объеме, какое оно есть, за исключением 171 потерпевшего. Частным постановлением по ним дело будет выделено в отдельное производство и направлено в орган досудебного расследования, — пояснил присутствующим судья Ибрагим Алькенов.

Вместе с этим, ущерб по оставшимся 177 потерпевшим составил 1 млрд 848 млн 186 тысяч 435 теңге.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

После этого Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank выступили с совместным заявлением, отметив, что не знают о причастности их сотрудников к ОПГ.

Но после того, как Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала опровержение о непричастности сотрудников банков к ОПГ, прокуратура Акмолинской области заявила, что вся озвученная информация основана на конкретных материалах дела.

Позже в прокуратуре раскрыли подробности по делу ОПГ в Акмолинской области.

Мы также рассказывали, как в Акмолинской области начался суд над ОПГ и как велся допрос потерпевших.