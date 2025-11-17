Погоня в Талдыкоргане: подросток без прав пытался скрыться от полиции

Несмотря на требования об остановке, подросток проигнорировал их и ускорился, пытаясь скрыться. Патрульные начали преследование и передали ориентировку другим экипажам. Погоня длилась недолго и завершилась блокированием автомобиля во дворе одного из жилых домов.

Как сообщили в полиции, за рулём находился несовершеннолетний 2009 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством. Подросток был задержан и доставлен в отдел полиции, сразу же были уведомлены его законные представители. Автомобиль эвакуирован на специализированную штрафстоянку.

По фактам невыполнения законного требования сотрудников полиции и управления автомобилем без прав собранные материалы направлены в суд.

Кроме того, в отношении родителей юноши составлен административный материал за нахождение несовершеннолетнего ночью без присмотра и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Установлено, что вместе с ним находились трое его несовершеннолетних друзей — в отношении их родителей также оформлены административные протоколы.

В полиции напомнили родителям о необходимости контролировать местонахождение своих детей и не допускать управления транспортом без прав, что напрямую влияет на безопасность и предотвращение правонарушений.

Напомним, ранее в Актобе 13-летний подросток угнал автомобиль отца и погиб, не справившись с управлением.