    01:19, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Погоня в Талдыкоргане: подросток без прав пытался скрыться от полиции

    В Талдыкоргане сотрудники патрульной полиции задержали несовершеннолетнего водителя, который ночью пытался скрыться от преследования на автомобиле Mitsubishi Pajero, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Несмотря на требования об остановке, подросток проигнорировал их и ускорился, пытаясь скрыться. Патрульные начали преследование и передали ориентировку другим экипажам. Погоня длилась недолго и завершилась блокированием автомобиля во дворе одного из жилых домов.

    Как сообщили в полиции, за рулём находился несовершеннолетний 2009 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством. Подросток был задержан и доставлен в отдел полиции, сразу же были уведомлены его законные представители. Автомобиль эвакуирован на специализированную штрафстоянку.

    По фактам невыполнения законного требования сотрудников полиции и управления автомобилем без прав собранные материалы направлены в суд.

    Кроме того, в отношении родителей юноши составлен административный материал за нахождение несовершеннолетнего ночью без присмотра и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Установлено, что вместе с ним находились трое его несовершеннолетних друзей — в отношении их родителей также оформлены административные протоколы.

    В полиции напомнили родителям о необходимости контролировать местонахождение своих детей и не допускать управления транспортом без прав, что напрямую влияет на безопасность и предотвращение правонарушений.

    Напомним, ранее в Актобе 13-летний подросток угнал автомобиль отца и погиб, не справившись с управлением.

    Регионы Казахстана Полиция Область Жетысу Несовершеннолетние Водители ПДД Авто Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
