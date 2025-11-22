РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:48, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Погодные условия ухудшатся: осадки и гололед прогнозируют в Казахстане

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    снег, погода, автобус, машина, дорога, қар, ауа райы, жол, көлік
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На севере, востоке, ночью в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода — пройдут осадки в виде дождя и снега.

    На востоке страны ожидаются сильные осадки. 

    На севере, востоке республики ожидаются низовая метель, на севере, востоке, в центре — гололед.

    На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

    По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке — усиление ветра.

    Ранее мы писали, что штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана. 

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают