01:48, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5
Погодные условия ухудшатся: осадки и гололед прогнозируют в Казахстане
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 22 ноября опубликовало РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
На севере, востоке, ночью в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода — пройдут осадки в виде дождя и снега.
На востоке страны ожидаются сильные осадки.
На севере, востоке республики ожидаются низовая метель, на севере, востоке, в центре — гололед.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке — усиление ветра.
