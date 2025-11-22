Погодные условия ухудшатся: осадки и гололед прогнозируют в Казахстане

На севере, востоке, ночью в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода — пройдут осадки в виде дождя и снега.

На востоке страны ожидаются сильные осадки.

На севере, востоке республики ожидаются низовая метель, на севере, востоке, в центре — гололед.

На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируются туманы, на севере, северо-западе, востоке — усиление ветра.

Ранее мы писали, что штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана.