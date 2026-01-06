Погода в мегаполисах Казахстана: прогноз синоптиков на ближайшие три дня

Астана

6 января в столице прогнозируется переменная облачность, снег и метель. Днем ожидается гололед. Ветер юго-западный 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с, временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит -9…-11°С, днем -2…-4°С.

7 января сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура ночью -12…-14°С, днем -10…-12°С.

8 января — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью -15…-17°С, днем -10…-12°С.

Алматы

6 января ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Температура ночью -3…-5°С, днем +2…+4°С.

7 января осадки не прогнозируются, ночью и утром — туман. Ветер северо-западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°С, днем +3…+5°С.

8 января сохранится аналогичная погода: переменная облачность, без осадков, туман в утренние часы. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, температура ночью -3…-5°С, днем +3…+5°С.

Шымкент

6 января прогнозируется переменная облачность, без осадков, временами туман. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура ночью -2…-4°С, днем +3…+5°С.

7 января — без осадков, временами туман. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°С, днем +4…+6°С.

8 января погодные условия существенно не изменятся: переменная облачность, без осадков, туман. Температура ночью -1…-3°С, днем +4…+6°С.

Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.