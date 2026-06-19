Погода на выходные в Казахстане: где будет жара до +41, а где пройдут дожди

Прогноз погоды по Казахстану на 20–22 июня 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

В предстоящие выходные с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер, возможен град, 21–22 июня на западе прогнозируются сильные дожди.

Ожидается повышение температуры воздуха до 30-38 градусов жары, 21–22 июня на северо-западе, в центре республики очень сильная жара 40-41 градус, лишь на западе — небольшой спад жары до 22-33 градусов.