Погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана

По данным синоптиков, большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится преимущественно погода без осадков.

Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере РК — небольшой снег с низовой метелью. По республике прогнозируются туман, усиление ветра.

Ранее мы писали, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 9 января.