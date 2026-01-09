РУ
    23:29, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    ауа райы, погода, снег, қар, дорога, жол, автобус
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным синоптиков, большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится преимущественно погода без осадков.

    Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере РК — небольшой снег с низовой метелью. По республике прогнозируются туман, усиление ветра.

    Ранее мы писали, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 15 областях Казахстана на 9 января. 

    Диана Калманбаева
    Автор
