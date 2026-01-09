23:29, 08 Январь 2026 | GMT +5
Погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 января распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
По данным синоптиков, большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем сохранится преимущественно погода без осадков.
Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, на севере РК — небольшой снег с низовой метелью. По республике прогнозируются туман, усиление ветра.
